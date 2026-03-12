В Казахстане возрождаются индустриальные мощности и создаются новые отрасли - Токаев

Глава государства отметил, что текущая обстановка напрямую влияет на возможности нашей страны, но, несмотря на это мы, успешно преодолевая вызовы и трудности, поддерживая устойчивый рост экономики, уверенно и последовательно реализуем национальную стратегию.

По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов. Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона.

Благодаря этому в нынешнем году мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов.

Казахстан продолжает уверенно лидировать в Центральной Азии по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. Их объем превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех прямых иностранных инвестиций в регион.

Золотовалютные резервы страны — 74 млрд долларов, а совокупные — 139 млрд долларов.

То есть национальная экономика стабильно растет, и принципиально важно, что это качественный рост.

— Вы знаете, что десятилетиями экономика Казахстана страдала от дефицита и дисбаланса, которые стали серьезным препятствием для дальнейшего развития страны. Эта негативная тенденция сохраняется и в наши дни. Развитие производственного и сельскохозяйственного секторов носило инертный характер, износ коммунальной, энергетической, водной, дорожной инфраструктуры достиг критических масштабов. Теперь благодаря конкретным мерам со стороны Правительства ситуация постепенно меняется, — заявил Президент.

Мы начали выстраивать новый индустриальный, энергетический и инфраструктурный каркас страны. Так, темпы роста обрабатывающей промышленности уже два года к ряду превышают 6%, формируя надежную экономическую основу наших регионов.

Только в прошлом году по всей стране открыто 190 новых производств на сумму свыше 1,5 трлн тенге с созданием более 22 тысяч постоянных рабочих мест.

А в текущем году, по прогнозам Правительства, планируется запустить еще 200 предприятий стоимостью 1,7 трлн тенге, на которых будут работать почти 20 тысяч человек.

В результате в Казахстане возрождаются былые индустриальные мощности и создаются совершенно новые отрасли, к примеру, машиностроение и производство электротехнического оборудования».

Безусловным приоритетом экономической политики стало комплексное развитие агропромышленного сектора, от которого напрямую зависит уровень жизни 7,4 миллиона наших граждан, или 36% населения, а также продовольственная безопасность страны.

Финансирование отрасли за последние годы увеличилось в разы. В частности, в прошлом году на льготное кредитование фермеров впервые было направлено свыше одного триллиона тенге. Такая мощная поддержка аграриям никогда ранее не оказывалась, об этом они говорят сами.

При этом мы ставим задачу не просто нарастить объемы производства, а сформировать современную технологичную аграрно-индустриальную экономику, продукция которой покрывала бы внутренние потребности и стабильно продавалась на зарубежных рынках. Это очень важно.

Всего в прошлом году в этой сфере открыто 250 производств, благодаря которым в регионах формируются новые точки экономического роста и растет благосостояние местных жителей.

Благодаря целенаправленным усилиям государства в агропромышленный сектор начали приходить ведущие мировые компании. К примеру, в Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, областях и Шымкенте с участием зарубежных инвесторов будут запущены крупные предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания.

Суммарные вложения в эти проекты составили свыше одного миллиарда долларов, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест.