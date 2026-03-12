    15:35, 12 Март 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана: Мы — нация, которая созидает, а не разрушает

    Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    казахстанцы
    Фото: Kazinform

    — Современный Казахстан выгодно отличается от многих стран своей экономической устойчивостью, политической стабильностью, уважительным отношением к различным религиозным и культурным традициям. Мы выступаем за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности.

    Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет. Мы — нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет. Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой «силой».

    Граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру. Это наглядное доказательство того, что мы живем в стране больших возможностей и открыты всему миру.

    Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек, вне зависимости от социального статуса, политических, идеологических предпочтений, языковой, конфессиональной, этнической принадлежности, в полной мере может реализовать свой потенциал.

    Могу с уверенностью сказать: проект Новой Народной Конституции — это крепкая, незыблемая платформа светлого будущего нашей общей Родины — Республики Казахстан, — сказал Глава государства.

    Гульжан Тасмаганбетова
