Нынешняя конституционная реформа стала ответом на запрос общества – Президент Казахстана

Как отметил Президент, мы все искренне радуемся успехам наших молодых талантов в спорте, искусстве, науке, бизнесе, технологической сфере, отмечаем их заслуги общественным признанием и государственными наградами.

Наша самобытная культура, достижения в сфере технологий, яркие примеры солидарности, безусловно, способствуют восприятию Казахстана в современном мире как устремленного в будущее прогрессивного, цивилизованного государства.

— Вы знаете, что все рабочие встречи и совещания с моим участием, включая оглашение Посланий, проходят в атмосфере критического анализа работы всех исполнительных органов. Это вполне оправданно, но нужно видеть и очевидные достижения. А они, безусловно, имеются. Страна уверенно усиливает свой потенциал по всем основным направлениям. Ближайшая актуальная задача — сохранить темпы развития, выйти на новые целевые параметры движения вперед, — сказал Глава государства.

За 35 лет Независимости мы стали свидетелями многих событий, положительных и отрицательных, радостных и горестных. Главное — мы приобрели опыт и умение жить в современном государстве как неотъемлемой части мирового сообщества.

Но мир не стоит на месте, он стремительно меняется, ускоряется и эволюция мировоззрения человечества. Следовательно, нужно меняться и нам, гражданам Казахстана. От успешности данного процесса зависит благополучие нашего народа.

Президент подчеркнул, что Новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер, этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и, прежде всего, подрастающему поколению и молодежи.

— Новая Конституция — это по сути жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен. Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция — это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперед, — отметил Токаев.

Президент особо выделил еще один момент: эту конституционную реформу следует воспринимать с учетом изменений, внесенных в 2022 году.

— Тогда поправки затронули почти треть статей Основного закона, то есть мы уже в то время могли принять новую Конституцию. И об этом говорилось на общественных площадках и в экспертных кругах. Но именно тогда было принято решение приступить к обновлению конституционных основ страны после тестирования ряда политических новаций. Не буду скрывать, это было мое решение, — сказал Глава государства.

Нынешняя конституционная реформа стала ответом на запрос общества, поэтому приобрела народный характер, отметил Токаев, напомнив, что изначально в повестке дня была парламентская реформа, но общественные дискуссии вышли далеко за рамки этой инициативы.

От граждан поступило около четырех тысяч предложений. Из них только около пятнадцати процентов затрагивали деятельность Парламента, все остальные непосредственно касались различных аспектов объемной конституционной реформы. Впоследствии, уже в рамках работы Конституционной комиссии, количество обращений достигло двенадцати тысяч.

Особо было отмечено, что обсуждение проекта Основного закона шло более полугода с широким освещением в СМИ.

О глубокой вовлеченности общества в этот процесс говорят многочисленные отклики и мнения граждан, направленные на платформы eGov и eOtinish. Число просмотров прямых трансляций заседаний Конституционной комиссии в социальных сетях превысило миллион».