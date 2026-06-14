От амнистии до Мундиаля: чем запомнилась неделя в Казахстане

Законы, цифра и права педагогов — в фокусе Акорды

На минувшей неделе Глава государства утвердил ряд основополагающих документов, задав четкий вектор развития страны на ближайшие годы. Главным решением стал курс на масштабную цифровизацию. Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении общенациональной стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года. Документ предусматривает не просто автоматизацию госуслуг, а повсеместное внедрение искусственного интеллекта и передовых цифровых решений в экономику, медицину и безопасность. Этот шаг стал логичным продолжением ранее принятого указа о внедрении ИИ в систему среднего образования, что должно подготовить кадры для новой цифровой эпохи.

Фото: 1.cmab.kz

Президент подписал закон, который в корне меняет правоприменительную практику — теперь уголовная ответственность наступает не только за факт получения или дачи взятки, но и за само ее обещание, предложение или требование. Документ формирует жесткий превентивный механизм для предотвращения конфликта интересов, расширяет антикоррупционные ограничения для работников всего квазигоссектора и участников проектов, финансируемых из Нацфонда, а также строго пресекает совместную службу близких родственников.

Помимо усиления борьбы с коррупцией, масштабные изменения коснулись выборного процесса, работы органов прокуратуры и социального обеспечения. В стране детально уточняются правила работы избирательных комиссий, четкий порядок действий при равенстве голосов кандидатов на должность районных и сельских акимов, а также требования к онлайн-агитации.

Глава государства также подписал законы, укрепляющие статус и защищающие права педагогов от излишней нагрузки, а также утвердил ряд важнейших гуманитарных норм в сферах здравоохранения и защиты прав ребенка.

Токаев утвердил поправки, регламентирующие деятельность специальных государственных органов, и подписал законы о ратификации международных соглашений — о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС и избежании двойного налогообложения с Оманом.

Фото: Акорда

Президент принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлена Маматалиева, обсудив с ним законодательное сопровождение двусторонних договоренностей.

Завершающим аккордом правовой повестки недели стал закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции. Сенат одобрил документ и направил его на подпись Президенту. Закон предусматривает существенные послабления, уголовную и административную амнистию для отдельных категорий граждан. Однако в нем прописан жесткий фильтр — амнистия категорически не коснется тех, кто осужден за коррупцию, терроризм, экстремизм и особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Миллиарды, аудит и новые заводы

Высшая аудиторская палата указала на глубокие системные проблемы финансового планирования Кабмина. Выяснилось, что несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на внушительные девять трлн тенге, в государственный бюджет в 2025 году недопоступило 335 млрд тенге. Аудиторы связывают это с чрезмерно оптимистичными налоговыми ожиданиями и недостатками аналитики.

При этом экономическая повестка в регионах продолжает развиваться: в фокусе остаются новые производства, инвестиционные проекты и создание рабочих мест.

До конца 2026 года в столице намерены запустить 26 новых промышленных предприятий на сумму 68 млрд тенге. Речь идет о создании рабочих мест в сферах логистики, переработки сельхозпродукции и столь необходимой медицинской промышленности.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Главной же экономической ставкой страны остается модернизация горно-металлургического комплекса. На конгрессе Astana Mining & Metallurgy Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан окончательно переходит от экспорта дешевого сырья к глубокой переработке и созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью. До 2028 года только государство инвестирует в разведку новых месторождений около 470 млн долларов — сумму, равную затратам за предыдущие двадцать лет. В стране уже строятся крупные медеплавильные заводы и гидрометаллургические комбинаты стоимостью в миллиарды долларов, а Саудовская Аравия на полях конгресса открыто обозначила интерес к стратегическому партнерству в недропользовании.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Успешный переход к высоким переделам требует надежных технологий, и на этой неделе важным инвестиционным партнером выступила Южная Корея. В Астане прошли результативные переговоры с министром торговли, промышленности и ресурсов Ким Чжон Кваном о снятии торговых барьеров и расширении экспорта. При этом сотрудничество вышло далеко за рамки классической торговли и сейчас стороны предметно готовят меморандум в сфере атомной энергетики, изучая южнокорейские технологии малых модульных реакторов, а также готовят программы обмена научно-техническими кадрами.

В аграрном секторе также отмечается положительная динамика. Посевная кампания завершена во всех регионах страны. Общая площадь посевов увеличена до 23,8 млн гектаров. При этом акцент сделан не только на зерновые культуры, но и на расширение площадей под масличные и кормовые культуры.

Фото: Министерство сельского хозяйства

Туризм: рекордные доходы и дефицит сервиса

Тема инвестиций плавно перетекает в сферу отдыха, которая постепенно из сезонного увлечения превращается в полноценный драйвер экономики. По итогам прошлого года туризм принес в казну 630 млрд тенге налогов, а иностранные путешественники оставили в стране 2,9 млрд долларов. Гостиничная сфера обслужила более 10 млн человек. Опираясь на эти данные, Правительство делает акцент на привлечение международных брендов и строительство 24 отелей мирового уровня сразу в 11 регионах страны, что должно кардинально повысить стандарты гостеприимства.

Особым магнитом для как для иностранцев, так и для казахстанцев становится экотуризм. Природные парки и заповедники уже приняли рекордные 3,7 млн человек. Для них обустраивают сотни новых маршрутов и внедряют системы онлайн-оплаты билетов.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Однако красивую статистику прибылей омрачают бытовые сложности. С началом лета обострилась привычная проблема логистики — казахстанцы вновь жалуются на недоступность популярных направлений вроде Алаколя или Борового. На фоне растущего ажиотажа Премьер-министр поручил жестко разобраться с нехваткой билетов на поезда и самолеты, сбить искусственно завышенные цены и ускорить создание качественной инфраструктуры для автотуристов и кемпингов. В Кабмине подчеркнули, что именно качество базового сервиса определяет то, захочет ли турист вернуться сюда снова.

Политические партии

Главное и наиболее обсуждаемое событие — официальное присоединение партии AMANAT к партии «Әділет». На XXVI съезде AMANAT единогласно поддержали слияние, назвав это важнейшим шагом к консолидации общественных сил вокруг курса на Справедливый Казахстан. Объединенная политическая сила будет носить имя «Әділет».

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Изменения произошли и в партии «Ак жол». Азат Перуашев на съезде заявил о решении сложить полномочия председателя, объяснив это необходимостью обновления политического лидерства. Он сам предложил на этот пост кандидатуру вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой, и по итогам голосования депутаты поддержали ее избрание. В партии отметили, что Еспаева стала первой женщиной-лидером парламентской партии в Казахстане.

Фото: parlam.kz

Громкие судебные дела

В Алматы продолжается суд по делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби В суде уже выступили друзья обвиняемого Александра Пака, поминутно восстановив вечер трагедии, а также дали показания первые прибывшие на место патрульные. Однако в четверг разбирательство неожиданно встало на паузу из-за смены адвоката со стороны семьи погибшего водителя.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Не менее пристально казахстанское общество следит за новостями из Германии. Вокруг загадочного дела убитой экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой возникли слухи о задержании главных подозреваемых, однако адвокаты и прокуроры Дармштадта их официально опровергли — расследование этого сложного международного кейса все еще продолжается.

Тем временем в регионах выносят жесткие приговоры и продолжаются показательные процессы. В Кызылорде организатор финансовой пирамиды WornerBros, обманувший десятки людей, получил 5 лет тюрьмы. В Атырау продолжают слушать жуткое дело об убийстве четырех человек. А в Таразе к закономерному финалу подходит громкое дело бывших высокопоставленных полицейских.

На фоне громких дел, ставших известными за последнее время, руководство МВД анонсировало важное изменение — расследовать уголовные дела о сексуальном насилии теперь будут исключительно женщины-следователи. Эта мера, соответствующая мировым стандартам, должна снизить психологическую травму потерпевших в ходе допросов и повысить их доверие к правоохранителям.

Спортивная арена

Информационное поле для отечественных болельщиков на этой неделе пополнилось новой площадкой — агентство Kazinform запустило отдельный профильный портал Informsport.kz. Теперь вся спортивная повестка страны, интервью атлетов и аналитика мировых турниров будет сконцентрирована на одной площадке.

Коллаж: Kazinform

Запуск ресурса пришелся как нельзя кстати, ведь главное спортивное событие четырехлетия уже приковало к себе внимание миллионов. В Мексике прозвучал стартовый свисток, открывший Чемпионат мира по футболу 2026 года (в матче-открытии хозяева при горячей поддержке трибун уверенно одолели сборную ЮАР со счетом 2:0). Впрочем, для казахстанских фанатов живое присутствие на Мундиале — это не только праздник, но и серьезное испытание для кошелька. Журналисты подсчитали, что из-за сложной логистики и дорогих виз поездка на один матч обойдется минимум в 825 тысяч тенге, а финал может стоить болельщику почти два миллиона.

Кадр из видео

И пока мировые футбольные гранды только вступают в борьбу за кубок, казахстанские спортсмены в других видах спорта уже активно пополняют копилку наград. Отечественные пловцы блестяще выступили на турнире в США, завоевав сразу четыре медали, а молодой талант Алан Курмангалиев взял золото престижного турнира по настольному теннису в Швеции, заработав тысячу рейтинговых очков.

А вот в отечественном большом футболе неделя прошла под знаком громких слухов. Казахстанской федерации футбола пришлось официально вмешиваться и опровергать появившуюся в СМИ информацию о скором увольнении главного тренера национальной сборной Талгата Байсуфинова. В КФФ твердо заявили о полной поддержке наставника перед будущими стартами.