Президент РК подписал закон по вопросам противодействия коррупции

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Одним из ключевых новшеств Закона станет введение уголовной ответственности не только за получение и дачу взятки, но и за обещание, предложение или требование взятки.

Поправками также вводится полноценный механизм предотвращения конфликта интересов. Государственным служащим и приравненным к ним лицам запрещается использовать должностные полномочия в личных интересах.

Кроме того, устанавливается обязанность декларировать личные интересы и определяется порядок действий при возникновении конфликта интересов.

Законом усиливаются ограничения на совместную службу родственников и связанных лиц. Ограничения будут распространяться не только на прямое подчинение, но и на случаи косвенного влияния, внутреннего контроля и кадрового сопровождения. В частности, в одном ведомстве будет запрещено работать близким родственникам руководителя, включая племянников, шуринов, свояков, деверей и зятьев.

Расширяется и круг лиц, подпадающих под антикоррупционные ограничения. В него войдут работники квазигосударственного сектора, а также участники проектов, финансируемых из бюджета и Национального фонда.

Отдельной нормой закрепляется работа цифровой кадровой системы «Е-қызмет», предусматривающей перевод кадровых процессов в государственных органах и квазигоссекторе в единый цифровой формат.

Также ужесточается ответственность за получение незаконных вознаграждений в государственных организациях и квазигосударственном секторе, повышается административная ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения и увеличивается срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц — с одного года до трех лет.

Помимо этого, уточняются ограничения для лиц, совершивших коррупционные преступления. Пожизненный запрет на трудоустройство будет распространяться на должности, связанные с выполнением государственных функций.

Ранее сообщалось, что Сенат РК одобрил введение уголовной ответственности за обещание дать взятку.

12 июня текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал законы по вопросам образования и статуса педагога.