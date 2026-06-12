Токаев подписал законы по вопросам образования и статуса педагога

Касым-Жомарт Токаев подписал два Закона по вопросам статуса педагога, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка».

Текст Закона публикуется в печати.

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога».

Текст Закона публикуется в печати.

Основные положения законов предусматривают защиту прав педагогов, а также некоторые вопросы в сфере образования и здравоохранения.

Кроме того, Президент РК подписал закон по вопросам противодействия коррупции.