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    Токаев подписал законы по вопросам образования и статуса педагога

    Касым-Жомарт Токаев подписал два Закона по вопросам статуса педагога, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Токаев подписал законы по вопросам образования и статуса педагога
    Фото: Акорда

    Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка». 

    Текст Закона публикуется в печати.

    Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога». 

    Текст Закона публикуется в печати.

    Основные положения законов предусматривают защиту прав педагогов, а также некоторые вопросы в сфере образования и здравоохранения.

    Кроме того, Президент РК подписал закон по вопросам противодействия коррупции. 

     

     

     

     

     

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Образование Педагоги
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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