Токаев подписал законы по вопросам образования и статуса педагога
Касым-Жомарт Токаев подписал два Закона по вопросам статуса педагога, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка».
Текст Закона публикуется в печати.
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога».
Текст Закона публикуется в печати.
Основные положения законов предусматривают защиту прав педагогов, а также некоторые вопросы в сфере образования и здравоохранения.
Кроме того, Президент РК подписал закон по вопросам противодействия коррупции.