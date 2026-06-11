Закон об амнистии направили на подпись Президенту Казахстана: кому сократят сроки

Сенат одобрил закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК», а также сопутствующие ему поправки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил сенатор Мурат Кадырбек, закон предусматривает проведение единовременного акта гуманизма в отношении отдельных категорий лиц, совершивших уголовные правонарушения.

Так, освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат лица, совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также преступления средней тяжести, которые не повлекли причинения ущерба либо по которым ущерб был полностью возмещен, или по которым не был предъявлен гражданский иск.

Лицам, совершившим преступления средней тяжести, которые не относятся к вышеуказанным категориям осужденных, срок или размер неотбытой части основного наказания сокращается наполовину.

Для лиц, отбывающих наказание или еще не исполнивших его, сроки или размеры неотбытой либо неисполненной части основного наказания при полном возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и удовлетворении предъявленных требований либо при их отсутствии сокращаются:

по тяжким преступлениям — на одну треть;

по особо тяжким преступлениям — на одну четверть.

Для осужденных лиц, не относящихся к данным категориям, сроки или размеры неотбытой либо неисполненной части основного наказания сокращаются:

по тяжким преступлениям — на одну четверть;

по особо тяжким преступлениям — на одну пятую.

При этом сохраняется принцип неотвратимости уголовной ответственности за наиболее опасные преступления.

Амнистия не будет применяться к лицам, осужденным за коррупционные преступления, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки, а также к лицам, приговоренным к пожизненному лишению свободы, совершившим убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, государственную измену и другие особо опасные преступления.

Вместе с тем, законом впервые в истории независимого Казахстана наряду с уголовной амнистией предусматривается проведение административной амнистии.

Граждане РК, субъекты предпринимательства, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и юридические консультанты будут освобождены от административного взыскания в виде административного штрафа за административные правонарушения, который не был исполнен на дату введения закона в действие, либо от его неисполненной части.

После применения амнистии соответствующие исполнительные производства по данным штрафам подлежат прекращению.

Административная амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших правонарушения, представляющие угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, а также интересам государства.

Ранее сообщалось, что под амнистию могут подпасть более 15 тысяч осужденных, среди которых свыше пяти тысяч человек отбывают наказание в местах лишения свободы.