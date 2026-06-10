Глава государства подписал законы о ратификации международных соглашений

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Кроме того, Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему».

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан».

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