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    Глава государства подписал законы о ратификации международных соглашений

    Президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Президент РК подписал закон о ратификации соглашения о транзите ЕАЭС
    Фото: Акорда

    Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)», передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Кроме того, Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему».

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан». 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор