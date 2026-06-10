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    Внесены поправки в законы о деятельности спецгосорганов — документ подписан Президентом

    Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан», передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Внесены поправки в законы о деятельности спецгосорганов — документ подписан Президентом
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, Токаев поздравил нового Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур. Ранее сообщалось, что Аскарбек Ертаев доложился Президенту о поддержке лиц с инвалидностью и рынке труда. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор