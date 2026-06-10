Внесены поправки в законы о деятельности спецгосорганов — документ подписан Президентом
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, Токаев поздравил нового Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур. Ранее сообщалось, что Аскарбек Ертаев доложился Президенту о поддержке лиц с инвалидностью и рынке труда.