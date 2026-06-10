Внесены поправки в законы о деятельности спецгосорганов — документ подписан Президентом

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.