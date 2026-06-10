Токаев поздравил нового Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур

Глава государства направил поздравительную телеграмму Генерал-губернатору Канады Луизе Арбур, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент поздравил нового Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в ответственной государственной деятельностии, а народу Канады — благополучия и процветания.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана укреплению многогранного партнерства с Канадой и выразил готовность к тесному взаимодействию в интересах народов двух стран.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял спецпосланника Президента США по Южной и Центральной Азии.