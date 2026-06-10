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    Токаев поздравил нового Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Генерал-губернатору Канады Луизе Арбур, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев поздравил Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с вступлением в должность
    Фото: Акорда

    Президент поздравил нового Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в ответственной государственной деятельностии, а народу Канады — благополучия и процветания.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана укреплению многогранного партнерства с Канадой и выразил готовность к тесному взаимодействию в интересах народов двух стран.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял спецпосланника Президента США по Южной и Центральной Азии.

    Акорда Президент Казахстан Канада Поздравления Политика Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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