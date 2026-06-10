Токаев принял спецпосланника Президента США по Южной и Центральной Азии

— Мы высоко ценим возможность обсудить широкий круг актуальных вопросов и особенно приветствуем Ваше участие в диалоге C5+1 по критически важным минералам. Это подчеркивает стратегическое значение, которое Соединенные Штаты придают сотрудничеству с Казахстаном и всей Центральной Азией. Я также хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие двусторонних связей. Казахстан твердо настроен на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Пользуясь случаем, прошу передать Президенту США Дональду Трампу мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Рассчитываю на встречу с ним в конце текущего года и хотел бы выразить признательность за приглашение принять участие в саммите G20 в Майами, — сказал Глава государства.

Фото: Акорда

Серджио Гор поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и передал слова приветствия Президента Дональда Трампа.

— Могу заверить, что у Вас есть друг в Белом доме. Президент Трамп высоко ценит Вашу деятельность. Мы стремимся находить взаимовыгодные решения в интересах наших стран. Об этом свидетельствует и растущая динамика контактов между США и государствами региона. Только за последний год были достигнуты договоренности и заключены сделки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, и я уверен, что это лишь начало. Мы также рады Вашему участию в саммите G20 в конце года, — подчеркнул Специальный посланник.

Фото: Акорда

Собеседники обсудили практические аспекты реализации совместных торгово-экономических и инвестиционных проектов, а также перспективы взаимодействия в приоритетных сферах сотрудничества, включая критически важные минералы, транспорт и логистику, цифровизацию и другие направления.

Отдельное внимание было уделено деятельности Совета мира, одним из соучредителей которого выступает Казахстан.

Глава государства подтвердил готовность нашей страны вносить вклад в укрепление международной стабильности и продвижение гуманитарных инициатив.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в углублении многопланового казахско-американского сотрудничества.