Казахстан и Саудовская Аравия намерены развивать сотрудничество в сфере недропользования

На 16-м Международном горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy (АММ 2026) министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрахим Аль-Хураиф рассказал о преимуществах сотрудничества с Казахстаном в горно-металлургическом комплексе, передает Kazinform.

По словам министра, ГМК — один из приоритетных направлений развития Саудовской Аравии. Отрасль требует значительных инвестиций и современных технологий, а ее рост во многом зависит от развитой логистики. Благодаря богатой ресурсной базе, выгодному расположению, инфраструктуре и доступной энергии страна укрепляет свои позиции как один из ключевых игроков мирового горнодобывающего сектора, и может вносить вклад в развитие мировой экономики.

— Если посмотреть на геологоразведку и геологию, наши две страны дополняют друг друга. У нас много минеральных удобрений, Казахстан является крупным производителем сельскохозяйственной продукции, и мы уверены, что те ресурсы, которые добываются здесь, могут перерабатываться в Саудовской Аравии и повышать конкурентоспособность других стран. Но мы в первую очередь верим в частный сектор, и наша цель — дать частному сектору в обеих странах возможности для работы, — сказал Бандар бин Ибрахим Аль-Хураиф.

Как отметил министр, Казахстан может стать долгосрочным партнером Саудовской Аравии в минеральном направлении.

— У нас большая делегация из представителей правительства и частного сектора и мы с нетерпением ждем запуска конкретных инициатив, — сказал спикер.

Отметим, что Премьер-Министр РК Олжас Бектенов принял участие в 16-м конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2026 и рассказал о том, как Казахстан инвестирует в геологоразведку для запуска будущих производств высоких переделов.