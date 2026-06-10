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    Организатора финпирамиды WornerBros приговорили к 5 годам лишения свободы в Кызылординской области

    В городе Кызылорде вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros», передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

    финансовая пирамид
    Фото: Freepik

    Расследование проведено департаментом АФМ по Кызылординской области. Организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов и фильмов через платформу «WornerBros». Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс тенге.

    За каждого нового участника начислялись бонусы, что стимулировало постоянное вовлечение граждан в систему. Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи.

    В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для аккумулирования и транзита денежных средств вкладчиков. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT. Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших. Приговор вступил в законную силу.

    Напомним, суд арестовал 3,8 млн USDT криптоактивов по делу о финпирамиде Warner Bros.

    Ранее сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK».

    Регионы Казахстана Кызылординская область Приговор АФМ Финансовая пирамида
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор