Организатора финпирамиды WornerBros приговорили к 5 годам лишения свободы в Кызылординской области

В городе Кызылорде вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros», передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

Расследование проведено департаментом АФМ по Кызылординской области. Организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов и фильмов через платформу «WornerBros». Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс тенге.

За каждого нового участника начислялись бонусы, что стимулировало постоянное вовлечение граждан в систему. Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для аккумулирования и транзита денежных средств вкладчиков. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT. Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, суд арестовал 3,8 млн USDT криптоактивов по делу о финпирамиде Warner Bros.

Ранее сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK».