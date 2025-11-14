РУ
    11:29, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Суд арестовал 3,8 млн USDT криптоактивов по делу о финпирамиде Warner Bros

    Департамент АФМ по городу Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды Warner Bros, передает агентство Kazinfrom.

    Фото: Pexels

    Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

    Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков.

    Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада — 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

    Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT.

    В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

    С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Приговором суда организатору назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

    Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее мы писали, что свыше 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Үміт Самғау».

