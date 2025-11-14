Суд арестовал 3,8 млн USDT криптоактивов по делу о финпирамиде Warner Bros
Департамент АФМ по городу Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды Warner Bros, передает агентство Kazinfrom.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков.
Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада — 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Приговором суда организатору назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
Приговор не вступил в законную силу.
