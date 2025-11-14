Суд арестовал 3,8 млн USDT криптоактивов по делу о финпирамиде Warner Bros

Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков.

Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада — 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Приговором суда организатору назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.



Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что свыше 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Үміт Самғау».