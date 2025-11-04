РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:42, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Үміт Самғау»

    Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау», передает агентство Kazinform.

    Свыше 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Үміт Самғау»
    Фото: АФМ

    Как сообщили в пресс-службе АФМ, компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

    Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.

    Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. 

    Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков.

    В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.

    В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.

    С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой.

    Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. 

    Ранее в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовали основные признаки финансовых пирамид.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
