Свыше 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Үміт Самғау»

Как сообщили в пресс-службе АФМ, компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.

Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль.

Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков.

В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.

В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовали основные признаки финансовых пирамид.