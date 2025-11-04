Свыше 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Үміт Самғау»
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау», передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.
Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль.
Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовали основные признаки финансовых пирамид.