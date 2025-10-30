РУ
    11:24, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Как не стать жертвой аферистов: признаки финансовых пирамид

    В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовали основные признаки финансовых пирамид, передает Kazinform.

    финансовая пирамид
    Фото: Freepik

    Казахстанцев предупреждают, финансовые пирамиды можно распознать по следующим сигналам:

    • от участников требуют внести первоначальный взнос;
    • обещают доходность, которая значительно выше рыночной;
    • ведут агрессивную рекламу, особенно в социальных сетях;
    • предлагают бонусы за привлечение новых вкладчиков;
    • отсутствует прозрачная информация о деятельности и финансовом положении компании;
    • у организации нет лицензии на привлечение вкладов населения или разрешения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на работу на рынке ценных бумаг.

    — Несмотря на разные названия, принцип работы финансовых пирамид всегда одинаков: доходы участников формируются исключительно за счет привлечения новых средств. Первые вкладчики получают выплаты из денег, внесенных последующими. Современные организаторы таких схем используют IT-технологии, психологические приемы, социальные сети и мессенджеры, чтобы создавать иллюзию надежности и быстро находить новых жертв, — отмечают в Агентстве.

    Здесь также подчеривают, что в отличие от сетевого маркетинга, где базой для заработка является реальный товар или услуга, финансовая пирамида построена исключительно на деньгах новых участников.

    — Сегодня такие схемы также маскируются под букмекерские конторы или инвестиционные проекты. Так, мошенники могут предлагать клиентам «выигрышные» ставки, не имея лицензии и выдавая поддельные чеки через мессенджеры. Другой формат — «инвестиции» в онлайн-проекты с обещанием высокой прибыли. После того как организаторы соберут достаточную сумму, проект внезапно закрывается, а его создатели исчезают, — говорится в сообщении.

    В Агентстве напоминают: создание и участие в финансовых пирамидах карается по статье 217 Уголовного кодекса РК. Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Ранее сообщалось. что межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор по делу о крупной финансовой пирамиде, в которую люди вкладывали миллионы, надеясь на быстрый доход. В мошеннической схеме участвовали девять человек.

