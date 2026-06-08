Расследование по делу о пирамиде CVK ведется в 14 регионах Казахстана

Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK», передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.

Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT. Расследование продолжается.