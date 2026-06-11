Прокурор Германии: задержаний по делу Айгуль Сайлыбаевой не было

Следственные мероприятия по делу об убийстве бывшей казахстанской судьи Айгуль Сайлыбаевой продолжаются. Об этом сообщил старший прокурор Прокуратуры города Дармштадт Германии, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день ни на территории Федеративной Республики Германия, ни за её пределами не было произведено задержаний в связи с данным делом. В интересах сохранения конфиденциальности и эффективности продолжающегося расследования я, к сожалению, не могу предоставить информацию о дальнейших следственных мероприятиях, которые ещё предстоит провести, — сообщил старший прокурор города Дармштадт в ответе на запрос агентства.

Он добавил, что следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

Кроме того, в настоящее время взаимодействие с компетентными органами России по данному делу не осуществляется.

Ранее адвокат Жанна Уразбахова сообщила, что подозреваемые Александр и Наталья Донцовы еще не задержаны.

Напомним, что правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства. Как сообщало Министерство иностранных дел Германии, решением суда свекровь погибшей Наталья Донцова была признана подозреваемой, в связи с чем в Германии и других европейских странах был выдан ордер на ее арест.

Бывшая судья Сарыаркинского районного суда Астаны Айгуль Сайлыбаева пропала в Германии летом 2024 года. Позже стало известно, что тело пропавшей казахстанки нашли недалеко от города Бенсхайма.

Позднее появилась информация, что материалы уголовного дела об убийстве Айгуль Сайлыбаевой планируется передать российской стороне. По данным СМИ, Наталья Донцова проживает в Москве. Там же находится ее сын Александр Донцов, работающий в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

В марте 2026 года Александр Донцов публично отверг обвинения в причастности к убийству своей супруги Айгуль Сайлыбаевой.