Дело Айгуль Сайлыбаевой: адвокат опровергла информацию о задержании подозреваемых

Александр и Наталья Донцовы, которые подозреваются в убийстве бывшей казахстанской судьи Айгуль Сайлыбаевой, еще не задержаны. Информацию подтвердила адвокат Жанна Уразбахова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в СМИ сообщили, что Александр и Наталья Донцовы были задержаны в России.

— Информация не соответствует действительности. Донцовых действительно задержали, но это было в конце декабря 2025 года. Их привезли в полицию для установления личности и места жительства, по розыскному делу Казахстана, — сообщила Жанна Уразбахова.

Адвокат напомнила, что Казахстан объявил Донцовых в международный розыск по делу об истязаниях.

— Тогда же, стало известно, что Наталья Донцова поменяла фамилию и она сейчас Василенко, — добавила она.

Также адвокат сообщила, каков сейчас процессуальный статус подозреваемых.

— Статус сейчас такой, что по линии «Европола» Наталья в розыске по запросу Германии. А вот по линии Интерпола по запросу Казахстана они оба в розыске, хотя их местожительство известно, — отметила Жанна Уразбахова, подчеркнув, что из-за наличия у них гражданства РФ их не выдают в другие страны.

По словам адвоката, сейчас защита добивается того, чтобы немецкая сторона передала материалы дела об убийстве в Россию либо чтобы в РФ возбудили уголовное дело по факту убийства и передали его в суд.

Напомним, бывшая судья Сарыаркинского районного суда Астаны Айгуль Сайлыбаева пропала в Германии летом 2024 года. Позже стало известно, что женщину обнаружили убитой недалеко от города Бенсхайма. По словам родственников, при жизни она жаловалась на домашнее насилие.

Правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства. Как сообщало Министерство иностранных дел Германии, решением суда свекровь погибшей Наталья Донцова была признана подозреваемой, в связи с чем в Германии и других европейских странах был выдан ордер на ее арест.

Позднее появилась информация, что материалы уголовного дела об убийстве Айгуль Сайлыбаевой планируется передать российской стороне. По данным СМИ, Наталья Донцова проживает в Москве. Там же находится ее сын Александр Донцов, работающий в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

В марте 2026 года Александр Донцов публично отверг обвинения в причастности к убийству своей супруги Айгуль Сайлыбаевой.