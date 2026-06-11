Kazinform запускает спортивный портал Informsport.kz

Новый портал Informsport.kz станет оперативным ресурсом по освещению спортивной жизни Казахстана, региона и мира. Портал запускается для поддержки государственной политики в сфере спорта, развития общественного диалога по ключевым вопросам спортивной повестки страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особое внимание посвящено темам, обозначенным Президентом Касым‑Жомартом Токаевым — развитие массового и детско‑юношеского спорта, повышение эффективности работы спортивных федераций, поддержка школ и колледжей олимпийского резерва.

Приоритет ресурса — профессиональный и беспристрастный подход к освещению всех сегментов спортивной отрасли: от детско‑юношеского уровня до спорта высоких достижений.

Новый портал планирует объединить новостные и аналитические форматы, экспертные мнения. На сайте будут публиковаться новости, интервью, обзоры, комментарии специалистов, материалы о региональных спортивных инициативах, лучших проектах, подготовке молодых спортсменов.

Создание Informsport стало частью стратегии Kazinform по развитию современных цифровых медиа и расширению тематических направлений. Новый портал призван стать надежным источником информации для спортивного сообщества, профессиональных спортсменов, тренеров, экспертов, а также всех любителей спорта.

Отметим, запуск проекта приурочен к одному из самых ожидаемых спортивных событий планеты — чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, объединив миллионы болельщиков по всему миру. Informsport обеспечит аудиторию оперативной и достоверной информацией о ходе турнира, выступлениях национальных сборных, ключевых матчах и самых ярких моментах мирового футбольного праздника.

Informsport — территория спорта, где рождаются истории побед.

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