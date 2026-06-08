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    Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире по настольному теннису в Швеции

    Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender в Хельсинборге (Швеция), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире по настольному теннису в Швеции
    Фото: НОК

    Казахстанец завоевал золотую медаль в возрастной категории U19.

    По ходу турнира Алан победил Хьюго Джобса (Швеция) 3:0, Обада Таббаха (Швеция) 3:0, Балажа Поора (Венгрия) 3:1, Абхинандха Прадхивадхи (Индия) 3:2, Яна Мругала (Польша) 3:0, Йохана Хавстина (Дания) 3:1.

    В финале Курмангалиев обыграл Самуэля Михну (Польша) 3:1.

    Отметим, что за свою победу теннисист также заработал 1000 рейтинговых очков.

    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Алан Курмангалиев НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор