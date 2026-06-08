Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире по настольному теннису в Швеции

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender в Хельсинборге (Швеция), передает Kazinform со ссылкой на НОК.