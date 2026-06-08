Казахстан и Корея обсудили снятие барьеров для взаимной торговли

В Астане состоялось заседание Казахстанско-корейской совместной комиссии, на котором стороны обсудили развитие взаимной торговли, расширение экспортных поставок, устранение барьеров для бизнеса и перспективы заключения нового соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова отметила устойчивый рост торговых отношений между странами и подчеркнула необходимость дальнейшей диверсификации товарной структуры.

— По итогам 2025 года товарооборот между нашими странами превысил три миллиарда долларов. Он показывает небольшой, но все-таки рост в сравнении с предыдущими годами, — сказала она.

Фото: Солтан Жексенбеков \ Kazinform

Отдельное внимание в ходе обсуждений было уделено расширению экспорта казахстанской продукции на рынок Республики Корея и снижению административных и нормативных барьеров.

— Мы считаем важным продолжать работу по увеличению взаимной торговли, диверсификации товаров, которыми мы торгуем, расширять номенклатуру поставляемой продукции, — отметила Кушукова.

Также обсуждалось развитие сотрудничества в сфере критически важных минералов и редкоземельных металлов, включая проекты по глубокой переработке сырья.

Стороны затронули участие казахстанских компаний в международной выставке Korea Import Fair 2026 в Сеуле, которая рассматривается как ключевая площадка для продвижения отечественного экспорта и установления прямых деловых контактов.

— Мы рассматриваем эту площадку как важный инструмент продвижения казахстанской продукции на корейский рынок, установления прямых контактов между предпринимателями наших стран и расширения экспортных поставок отечественной продукции, — сказала она.

Представитель корейской стороны Бэ Чжун Хён отметил необходимость развития нового формата экономического взаимодействия и предложил активизировать работу по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

По его словам, такой документ может стать основой для укрепления экономического сотрудничества и повышения устойчивости цепочек поставок между странами.

Также на заседании обсуждались вопросы устранения барьеров, с которыми сталкиваются компании при реализации совместных проектов, и усиления межведомственного взаимодействия.

Напомним, что сегодня, 8 июня в Астане проходит 11-е заседание Казахстанско-корейской Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.