Высшая аудиторская палата указала на проблемы планирования бюджета в Казахстане

Несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 трлн тенге, в государственный бюджет Казахстана в 2025 году не поступило 335 млрд тенге. Об этом в ходе заседания Мажилиса сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главы ВАП Алихана Смаилова, в 2025 году исполнение бюджета осуществлялось в условиях действия нового Бюджетного кодекса, который расширил самостоятельность администраторов бюджетных программ и усилил их ответственность.

Вместе с тем аудит выявил ряд системных проблем.

— Расширение самостоятельности оправдано там, где качественно выстроены приоритеты, обеспечена цифровая зрелость, и четко разграничена ответственность за принимаемые решения. Однако по итогам 2025 года оцифровка бюджетного процесса все еще находится в стадии реализации. Прослеживаемость средств республиканского бюджета обеспечена только до второго уровня бюджета. А параметры их результативности так и не нашли своего отражения в действующих информационных системах, — заявил Алихан Смаилов.

Также, по его словам, не в полной мере обеспечена интеграция цифровых ресурсов госорганов. Данные МИО и ЦГО в ряде случаях несопоставимы. Сохранены проблемы в приоритизации расходов.

— В 2025 году перераспределено 2,4 триллиона тенге. По отдельным администраторам — до 90 процентов от запланированного объема по соответствующим бюджетным программам. В течение года из республиканского бюджета исключено 99 проектов на 75 миллиардов тенге. Из запланированных к завершению свыше 600 инвестпроектов не реализовано более 20 процентов. Сумма неэффективно использованных средств, превысила уровень 2024 года в 1,7 раза. Высокий уровень освоения средств не гарантировал достижение запланированных результатов, — отметил глава ВАП.

Он указал, что на центральном уровне не достигнуто в среднем 5% показателей бюджетных программ. В регионах — 33% показателей. В целом на государственном уровне отмечено недостижение 11 ключевых национальных и более 30 целевых индикаторов по цифровизации, сельскому и водному хозяйствам, экологии и другим направлениям.

Отдельно Смаилов остановился на вопросах планирования доходов бюджета.

— Несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 триллионов тенге, в бюджет недопоступило 335 миллиардов тенге. Все это следствие недостатков планирования и чрезмерного оптимизма налоговых прогнозов. На этапе планирования доходов мы ранее отмечали несоблюдение методики их прогнозирования. Применялись завышенные параметры и непредусмотренные Методикой дополнительные поступления. Формирование завышенных прогнозов приводит к снижению налоговой базы будущих периодов, — подчеркнул он.

По оценкам ВАП, в 2025 году зачислены 154 млрд тенге платежей 2026 года и не возвращен НДС почти на 900 млрд тенге. Однако, это не обеспечило баланс доходной и расходной частей бюджета.

Кроме того, по итогам года не были выделены запланированные 244 млрд тенге, сформировалась значительная кредиторская задолженность. Глава ВАП отметили, что дефицит бюджета остается существенным. Несмотря на принятые планы по его сокращению, в среднесрочной перспективе их реализация, по оценкам палаты, остается малореалистичной.

Ранее ВАП указала на отсутствие прозрачности в информсистемах Минфина.