ВАП указала на отсутствие прозрачности в информсистемах Минфина
Член Высшей аудиторской палаты РК Юлия Энгель заявила о системных проблемах в использовании средств Национального фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Высшей аудиторской палаты РК, активы Нацфонда увеличились до 73,8 млрд долларов, однако при этом наблюдается неисполнение плана по налоговым поступлениям на 23%.
— Недопоступление средств в Нацфонд от организаций нефтяного сектора носит системный характер. Нестабильность подходов к формированию перечня таких организаций неоднократно была предметом замечаний ВАП. Для нас очевидно, что это осознанные решения, чтобы покрыть часть дефицита республиканского бюджета за счет потенциальных поступлений в Нацфонд, — сказала Юлия Энгель.
Отдельное внимание в отчете уделено значительным изъятиям из Нацфонда: в 2025 году — 5,3 трлн тенге. Большая часть — целевые трансферты.
— И здесь целевой ориентир — финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения. Однако данный ориентир неоднократно нарушался. В 2025 году 107 проектов на 41,4 миллиарда тенге профинансированы при несоответствии их критериям стратегической и национальной масштабности. Это и благоустройство улиц, парков, строительство сельских клубов, досуговых центров, уличного освещения сельских населенных пунктов, — рассказала член ВАП.
По ее словам, в процессе исполнения по причине некачественного планирования 14% проектов было снято с реализации, отдельные заменены на проекты, по которым отсутствовала проектная документация.
— Чем обосновывали стоимость при включении проектов не совсем понятно. Попытки оценить эффекты от изъятых средств с Нацфонда не увенчались успехом, — отметила Юлия Энгель.
Она также указала на то, что в действующих информационных системах Министерства финансов данные по KPI, а также возможность проследить средства Нацфонда до конечного получателя отсутствуют.
— Отчетность центра и регионов фрагментарна, несопоставима. Остается не решенным вопрос возврата неиспользованных средств Нацфонда. За три года, по оценкам ВАП, совокупно к возврату подлежали не менее 82 миллиардов тенге, — добавила спикер.
Ранее депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков также раскритиковал Национальный банк за непрозрачность в управлении активами Национального фонда.