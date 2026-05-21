ВАП указала на отсутствие прозрачности в информсистемах Минфина

По данным Высшей аудиторской палаты РК, активы Нацфонда увеличились до 73,8 млрд долларов, однако при этом наблюдается неисполнение плана по налоговым поступлениям на 23%.

— Недопоступление средств в Нацфонд от организаций нефтяного сектора носит системный характер. Нестабильность подходов к формированию перечня таких организаций неоднократно была предметом замечаний ВАП. Для нас очевидно, что это осознанные решения, чтобы покрыть часть дефицита республиканского бюджета за счет потенциальных поступлений в Нацфонд, — сказала Юлия Энгель.

Отдельное внимание в отчете уделено значительным изъятиям из Нацфонда: в 2025 году — 5,3 трлн тенге. Большая часть — целевые трансферты.

— И здесь целевой ориентир — финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения. Однако данный ориентир неоднократно нарушался. В 2025 году 107 проектов на 41,4 миллиарда тенге профинансированы при несоответствии их критериям стратегической и национальной масштабности. Это и благоустройство улиц, парков, строительство сельских клубов, досуговых центров, уличного освещения сельских населенных пунктов, — рассказала член ВАП.

По ее словам, в процессе исполнения по причине некачественного планирования 14% проектов было снято с реализации, отдельные заменены на проекты, по которым отсутствовала проектная документация.

— Чем обосновывали стоимость при включении проектов не совсем понятно. Попытки оценить эффекты от изъятых средств с Нацфонда не увенчались успехом, — отметила Юлия Энгель.

Она также указала на то, что в действующих информационных системах Министерства финансов данные по KPI, а также возможность проследить средства Нацфонда до конечного получателя отсутствуют.

— Отчетность центра и регионов фрагментарна, несопоставима. Остается не решенным вопрос возврата неиспользованных средств Нацфонда. За три года, по оценкам ВАП, совокупно к возврату подлежали не менее 82 миллиардов тенге, — добавила спикер.

Ранее депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков также раскритиковал Национальный банк за непрозрачность в управлении активами Национального фонда.