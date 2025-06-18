Когда доходность Нацфонда станет открытой для казахстанцев

- Национальный банк управляет активами Национального фонда — это порядка 69 миллиардов долларов на конец 2024 года. Однако структура вложений, риски и доходность по-прежнему остаются закрытыми для общества и Парламента. В отчёте Высшей аудиторской палаты отмечено, что в отчетности Нацбанка отсутствуют данные о валютах, странах размещения, доходности, стресс-тестах и системе контроля. В то время как международные фонды, такие как норвежский, сингапурский, фонд Абу-Даби, публикуют полные инвестиционные отчеты, в Казахстане до сих пор нет ни прозрачной отчётности, ни независимого контрольного органа, - высказался депутат.

По его словам, Национальный банк совмещает функции управляющего и регулятора, что фактически создает конфликт интересов.

- Почему Национальный банк до сих пор не внедрил международные стандарты прозрачности в управлении Национальным фондом? И планируется ли создание внешнего контроля, наблюдательного совета или иного механизма, который обеспечит подотчетность и исключит конфликт интересов? - спросил Ерлан Стамбеков.

Заместитель председателя Нацбанка Ерулан Жамаубаев сообщил, что вся отчетность ведомства передается в Минфин, собираются все доверенности, утвержденные указом Президента.

- Но в последние годы эта информация публиковалась не в полном объеме. У нас были резонансные дела в международном арбитраже. С этого года будет указ, и отчетность Нацбанка перед Правительством будет опубликована. В ней будут отражены такие параметры, как валюты, доходность — вся отчетность будет представлена, - заявил он.

Кроме того, Нацбанк будет ежеквартально публиковать отчеты на своем сайте, а также на различных платформах.