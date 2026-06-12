Первый матч ЧМ-2026: Мексика выиграла Южную Африку со счетом 2:0

В первом матче чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Мексики обыграла команду Южной Африки в группе «А» со счетом 2:0, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Хулиан Киньонес забил первый гол на турнире, однако незадолго до перерыва попал в штангу, сообщает CBS Sports.

Ситуация для Южной Африки ухудшилась, когда Яя Ситоле получил красную карточку за фол против Брайана Гутьерреса прямо за пределами штрафной площади.

Затем Рауль Хименес удвоил преимущество Мексики, забив головой с близкого расстояния.

Гильберто Мора стал самым молодым игроком, представлявшим Мексику на чемпионате мира, в возрасте 17 лет. Он побил рекорд, который держался с тех пор, как 18-летний Мануэль Росас сыграл в первом розыгрыше турнира в 1930 году.

Вторая церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 12 июня в Канаде на стадионе «Торонто Стэдиум» в Торонто, где пройдет матч группы «В» между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Третья церемония также продет 12 июня в США на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе перед матчем группы «D» между сборными США и Парагвая.

Одна из важных интриг чемпионата мира по футболу 2026 года заключается в том, кто станет лучшим футболистом турнира.

Лионель Месси из сборной Аргентины вернулся, чтобы попытаться сохранить за собой золотой трофей, который он завоевал в 2022 году.

Его давний соперник Криштиану Роналду из сборной Португалии также примет участие в турнире, который может стать для него последней возможностью осуществить мечту всей карьеры – завоевать первый титул чемпиона мира.

Ранее сообщалось об открытии чемпионата мира по футболу 2026 в Мексике.