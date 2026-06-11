KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Глава государства подписал ряд законов по вопросам выборов и прокуратуры

    Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент подписал пакет поправок по вопросам выборов, прокуратуры и соцобеспечения
    Фото: Акорда

    Текст Конституционного закона публикуется в печати. 

    Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении» 

    Текст Закона публикуется в печати.  

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре»  

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые Конституционные законы РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре».

    Документ разработан с учетом проблемных вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний.

    Поправки предусматривают урегулирование вопросов сохранения и перехода полномочий избирательных комиссий при преобразовании административно-территориальных единиц. Также вводится механизм временного приостановления полномочий членов территориальных комиссий на период отпуска по уходу за ребенком или учебного отпуска с назначением временной замены.

    Кроме того, регулируется порядок повторного голосования в случае равенства голосов, набранных кандидатами на должность акима. Одновременно упорядочивается процесс выдвижения кандидатов: одно лицо не сможет одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и в акимы, а также выдвигаться кандидатом в акимы сразу по нескольким избирательным округам.

    Отдельное внимание уделено вопросам предвыборной агитации на информационных площадках. Кандидат может публиковать агитационные материалы на собственном интернет-ресурсе, а также в аккаунтах на онлайн-платформах. При этом кандидатам и политическим партиям запрещается привлекать финансирование вне избирательных фондов.

    Дополнена компетенция Центральной и территориальной избирательных комиссий по признанию выборов на отдельных избирательных участках или в административно-территориальных единицах недействительными в случаях, если в ходе голосования, подсчета голосов либо определения итогов были допущены нарушения норм Конституционного закона.

    Помимо этого, теперь в организациях с непрерывным производственным циклом, а также в местах работы вахтовым методом могут создаваться избирательные участки для обеспечения реализации конституционных прав граждан.

    Также предлагается запретить фото- и (или) видеосъемку и распространение заполненного бюллетеня в день голосования, поскольку это приравнивается к предвыборной агитации.

    Другой блок поправок предложен в реализацию конституционных норм. Речь идет о вопросах образования Курултая, совершенствования выборного законодательства в связи с переходом к пропорциональной системе, перераспределения полномочий между Президентом и Курултаем по вопросам назначения и освобождения от должности отдельных лиц, проведения всенародного референдума и других направлениях.

    Акорда Президент Казахстана Законопроекты Касым-Жомарт Токаев
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор