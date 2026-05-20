Закон о выборах изменили в Казахстане: новые правила для кандидатов и комиссий

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые Конституционные законы РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре», передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ разработан с учетом проблемных вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний.

Поправки предусматривают урегулирование вопросов сохранения и перехода полномочий избирательных комиссий при преобразовании административно-территориальных единиц. Также вводится механизм временного приостановления полномочий членов территориальных комиссий на период отпуска по уходу за ребенком или учебного отпуска с назначением временной замены.



Кроме того, регулируется порядок повторного голосования в случае равенства голосов, набранных кандидатами на должность акима. Одновременно упорядочивается процесс выдвижения кандидатов: одно лицо не сможет одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и в акимы, а также выдвигаться кандидатом в акимы сразу по нескольким избирательным округам.



Отдельное внимание уделено вопросам предвыборной агитации на информационных площадках. Кандидат может публиковать агитационные материалы на собственном интернет-ресурсе, а также в аккаунтах на онлайн-платформах. При этом кандидатам и политическим партиям запрещается привлекать финансирование вне избирательных фондов.



Дополнена компетенция Центральной и территориальной избирательных комиссий по признанию выборов на отдельных избирательных участках или в административно-территориальных единицах недействительными в случаях, если в ходе голосования, подсчета голосов либо определения итогов были допущены нарушения норм Конституционного закона.



Помимо этого, теперь в организациях с непрерывным производственным циклом, а также в местах работы вахтовым методом могут создаваться избирательные участки для обеспечения реализации конституционных прав граждан.

Также предлагается запретить фото- и (или) видеосъемку и распространение заполненного бюллетеня в день голосования, поскольку это приравнивается к предвыборной агитации.

Другой блок поправок предложен в реализацию конституционных норм. Речь идет о вопросах образования Курултая, совершенствования выборного законодательства в связи с переходом к пропорциональной системе, перераспределения полномочий между Президентом и Курултаем по вопросам назначения и освобождения от должности отдельных лиц, проведения всенародного референдума и других направлениях.

Ранее сообщалось, что в Кодексе «Об административных правонарушениях» предусматривается административная ответственность в размере 20 МРП для физических лиц и 50 МРП для юридических лиц за отказ в размещении агитационных материалов на онлайн-платформах и создание неравных условий для кандидатов.

Также за получение финансовой и иной материальной помощи помимо избирательных фондов устанавливается административная ответственность для физических лиц в размере 25 МРП, а для юридических лиц — 55 МРП.