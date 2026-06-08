Казахстан и Южная Корея готовят меморандум по сотрудничеству в атомной энергетике

В Астане рассмотрены вопросы развития сотрудничества в атомной энергетике, включая внедрение малых модульных реакторов (SMR), подготовку кадров и расширение научно-технического взаимодействия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отдельно обсуждается подготовка проекта меморандума о взаимопонимании, который должен закрепить ключевые направления сотрудничества в атомной сфере и стать основой для дальнейших совместных проектов.

— Энергетическая повестка занимает одно из ключевых мест в нашем сотрудничестве. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии атомной энергетической программы нашей страны с учетом международного опыта и технологий корейских партнеров. Перспективным направлением сотрудничества являются малые модульные реакторы. Казахстан изучает международный опыт и заинтересован в обмене знаниями по современным реакторным технологиям и вопросам безопасности, — отметил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Василий Лавренов.

С корейской стороны директор Бюро международного торгового сотрудничества Министерства торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Бэ Чжун Хён отметил, что сотрудничество в энергетике будет расширяться, включая модернизацию объектов и развитие новых проектов.

— В энергетической и электроэнергетической сферах уже реализован ряд совместных проектов, включая строительство и модернизацию объектов генерации и подстанций. В дальнейшем мы рассчитываем на расширение участия корейских компаний в энергетических проектах Казахстана, а также обсуждение сотрудничества в атомной энергетике, включая перспективы новых технологий, — сказал он.

Стороны также подтвердили работу над меморандумом по атомному направлению, который планируется согласовать в ближайшее время.

Напомним, Казахстан и Южная Корея могут реализовать более 40 совместных проектов на 4 млрд долларов.