Казахстан предложил корейскому бизнесу участвовать в оснащении города Алатау

Более 40 совместных проектов на 4 млрд долларов могут реализовать Казахстан и Южная Корея. Эти вопросы обсудили в Астане на 11-м заседании казахстанско-корейской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент агентства Kazinform.

В работе комиссии приняли участие представители профильных министерств и ведомств двух стран.

Министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев подчеркнул, что важным событием в развитии двусторонних отношений станет предстоящий госвизит Токаева в Сеул, запланированный на сентябрь. Нагаспаев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами сохраняет положительную динамику. В 2025 году объем взаимной торговли составил около 3,17 млрд долларов, а за последние 10 лет объем прямых инвестиций из Южной Кореи в Казахстан достиг 8 млрд долларов.

— Сегодня в нашей стране успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом. В настоящее время на различных стадиях проработки находятся 46 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 миллиарда долларов США, — сообщил Нагаспаев.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Он также обозначил перспективные направления дальнейшего сотрудничества, включая промышленную кооперацию, энергетику, транспорт и логистику, цифровые технологии, критические минералы и развитие города Алатау.

— Особое место в нашей повестке занимает развитие нового города Алатау. Мы рассматриваем его как будущий центр притяжения инвестиций и технологий, где будут объединены современные подходы к городскому планированию, цифровизации и устойчивому развитию. Казахстан открыт к привлечению зарубежных партнеров, включая корейские компании, обладающие значительным опытом в создании высокотехнологичной городской инфраструктуры. Уверены, что участие корейского бизнеса позволит придать проекту дополнительный масштаб и ускорить его реализацию, — отметил Ерсаин Нагаспаев.

В свою очередь зампред Комитета по инвестициям МИД РК Евгений Ким подчеркнул, что Алатау рассматривается как стратегический проект новой модели экономического роста страны.

— Проект «Алатау-Сити» является одним из ключевых элементов нашей новой инвестиционной политики. Это не просто городская застройка, а полноценная цифровая экосистема, где инфраструктура, сервисы и управление интегрированы на основе современных технологий и данных. Мы уже рассматриваем более 50 инвестиционных проектов в рамках этой инициативы на сумму свыше двух триллионов тенге, — сказал он.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Евгений Ким отметил, что Казахстан видит Южную Корею в числе приоритетных партнеров по развитию города Алатау.

— Предлагается сформировать совместный перечень приоритетных проектов, а также создать рабочие группы по направлениям зеленой энергетики, искусственного интеллекта, критических минералов и инфраструктурного развития. Такой формат позволит перейти от обсуждений к практической реализации конкретных инициатив, — подчеркнул Ким.

Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Чжон Кван отметил, что сотрудничество между двумя странами последовательно расширяется и охватывает все новые направления.

— За последние годы сфера и масштабы сотрудничества между нашими странами постоянно расширяются. К традиционным направлениям, таким как ресурсное сотрудничество и промышленные проекты, добавились взаимодействие в сфере критически важных минералов, технологического сотрудничества и развития новых городов, — заявил Ким Чжон Кван.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Он также приветствовал предстоящий визит Президента Казахстана в Южную Корею.

— Искренне приветствуем и ожидаем государственный визит Президента Токаева в Корею в сентябре этого года. Надеемся, что сегодняшние обсуждения станут основой для конкретных результатов и будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами, — отметил Ким Чжон Кван.

Напомним, Южная Корея договорилась закупить у Казахстана 18 млн баррелей нефти по альтернативным маршрутам на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.