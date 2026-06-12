AMANAT присоединился к «Әділет»: будет ли новое название
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров рассказал, как будет называться новая партия после присоединения AMANAT и «Әділет», передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, по итогам XXVI Съезда партии AMANAT принято решение о присоединении к партии «Әділет».
— Было решение съезда, подчеркнуто, что AMANAT присоединяется к партии «Әділет». Фактически название партии будет партия «Әділет». Но точное решение примут на съезде партии «Әділет», — отметил Ерлан Саиров.
Депутат подчеркнул, что присоединение стало обоюдным решением политических сил.
— Партия «Әділет» уже заявила о том, что поддерживает призыв Президента о консолидации прогрессивных сил. Поэтому это обоюдное решение, — сказал он.
По словам Саирова, к призыву Президента в дальнейшем могут присоединиться и другие партии.
Ранее депутаты партии AMANAT поддержали инициативу присоединения с партией «Әділет».