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    AMANAT присоединился к «Әділет»: будет ли новое название

    Депутат Мажилиса Ерлан Саиров рассказал, как будет называться новая партия после присоединения AMANAT и «Әділет», передает корреспондент агентства Kazinform.

    AMANAT присоединился к «Әділет»: будет ли новое название
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, по итогам XXVI Съезда партии AMANAT принято решение о присоединении к партии «Әділет».

    — Было решение съезда, подчеркнуто, что AMANAT присоединяется к партии «Әділет». Фактически название партии будет партия «Әділет». Но точное решение примут на съезде партии «Әділет», — отметил Ерлан Саиров.

    Депутат подчеркнул, что присоединение стало обоюдным решением политических сил.

    — Партия «Әділет» уже заявила о том, что поддерживает призыв Президента о консолидации прогрессивных сил. Поэтому это обоюдное решение, — сказал он.

    По словам Саирова, к призыву Президента в дальнейшем могут присоединиться и другие партии.

    Ранее депутаты партии AMANAT поддержали инициативу присоединения с партией «Әділет».

    AMANAT партия «Әділет» Съезд партии Аманат Политика Депутаты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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