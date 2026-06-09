Казахстан и Республика Корея намерены расширять сотрудничество в промышленности и энергетике

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев провел встречу с министром торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чжон Кваном, передает агентство Kazinform.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в сферах промышленности и энергетики.

Фото: Правительство РК

Налибаев отметил устойчивую динамику двусторонних отношений и подчеркнул заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении партнерства с Республикой Корея.

Ким Чжон Кван выразил готовность к углублению сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в области атомной энергетики.

Фото: Правительство РК

— Стороны подчеркнули значимость казахстанско-корейской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседание которой состоялось 8 июня 2026 года в Астане. По итогам встречи была подтверждена взаимная готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства и реализации совместных инициатив, — отметили в Правительстве.

Напомним, в Правительстве обсудили проект водовода Сатпаев — Астана. Также Бектенов поручил обеспечить доступные цены на билеты к местам отдыха в Казахстане.