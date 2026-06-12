ДТП на аль-Фараби в Алматы: суд отложили из-за вступления в дело нового адвоката

В сегодняшнем суде по делу о резонансном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, должен был быть допрошен водитель Zeekr, однако процесс был отложен, передает агентство Kazinform.

В ходе заседания суд представил нового адвоката потерпевшей стороны — Гульмиру Бабажанову, которая будет представлять интересы семьи погибшего водителя Mercedes. Защитник ходатайствовала о предоставлении времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство и отложил рассмотрение дела до 15 июня.

Добавим, накануне стало известно, что семья погибшего в ДТП водителя Mercedes приняла решение отказаться от услуг адвокатов Олега и Анны Черновых.

Сегодня в судебном заседании также лично участвовал подсудимый, которого планировалось допросить. Ранее он подключался к процессу посредством видеосвязи.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Еркина Майшинова.

На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен Александр Пак. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В суде ранее были допрошены родственники всех трех погибших. В качестве свидетелей выступили сестра погибшего водителя автомобиля Mercedes, а также матери погибших 20-летней К.Т. и 22-летней Т.К.

Все они заявили о примирении с подсудимым. В суд были представлены письменные заявления, в которых указано, что Пак полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние и в полном объеме возместил потерпевшим материальный и моральный ущерб. В своих обращениях родные погибших просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, в суде были допрошены свидетели, которые незадолго до трагедии находились вместе с подсудимым в одном из городских заведений.

Также полицейские рассказали в суде, как выглядел Александр Пак после ДТП.

В чем обвиняют подсудимого, можно прочитать по ссылке.

В суде также показали видео аварии.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор.

Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагедии заместитель начальника городского департамента полиции и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.

Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

В Алматы также были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения: увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.