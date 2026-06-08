Казахстанская федерация футбола сделала заявление по поводу главного тренера сборной

В СМИ ранее распространилась информация о возможном увольнении главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Талгата Байсуфинова, передает агентство Kazinform.

— В связи с распространяемой в ряде СМИ информацией о возможном увольнении главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Талгата Байсуфинова Казахстанская федерация футбола заявляет, что данная информация не соответствует действительности. КФФ оказывает полную поддержку Талгату Маруановичу Байсуфинову и высоко оценивает его профессиональную деятельность, вклад в развитие национальной сборной Казахстана, а также работу по подготовке команды к предстоящим матчам и турнирам, — сообщили в понедельник, 8 июня, в КФФ.

Казахстанская федерация футбола убедительно попросила представителей СМИ, блогеров и пользователей социальных сетей руководствоваться исключительно официальными источниками информации и не распространять недостоверные сведения, способные ввести общественность в заблуждение.

— О всех кадровых решениях Казахстанская федерация футбола будет информировать общественность исключительно через свои официальные каналы коммуникации, — заключили в пресс-службе КФФ.

Известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов был утвержден в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу в сентябре 2025 года.

На своем посту Байсуфинов провел десятки матчей, сейчас он является главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу. В последнем заявлении в июне 2026 года Талгат Байсуфинов оценил действия сборной Казахстана после товарищеского матча против Армении. Он подчеркнул важность психологической готовности команды.