Ничья с Арменией: Байсуфинов оценил действия сборной Казахстана

По словам специалиста, он остался доволен действиями игроков, особенно с точки зрения ментальной устойчивости и соблюдения тактического плана.

— Сегодня мне особенно понравилась игра ребят с точки зрения психологии и менталитета. Армения действовала агрессивно, с высоким прессингом, и мы предупреждали игроков о таком сценарии. Важно, что команда выдержала это давление, — отметил Байсуфинов.

Наставник отдельно оценил игру дебютантов сборной, отметив их уверенные действия.

— Жасулан Амир сыграл свой первый матч в стартовом составе и показал хороший уровень. Потенциал у него высокий. Вышедшие на замену Абинур Нурымбет и Максат Абраев также выглядели достойно. Главное — отсутствие мандража, — добавил он.

Байсуфинов подчеркнул, что команда старалась придерживаться игрового плана даже под давлением соперника.

— Мы старались сохранять структуру и играть с мячом, а не просто избавляться от него. Важно, чтобы команда училась выходить из-под прессинга через контроль мяча, — сказал главный тренер.

Товарищеский матч между сборными Армении и Казахстана, прошедший в Ереване, завершился со счетом 1:1. На гол Максима Самородова армянская команда ответила точным ударом Эдуарда Сперцяна.

Следующий товарищеский матч сборная Казахстана проведет 9 июня в Дебрецене против команды Венгрии.