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    Сборная Казахстана сыграла вничью с Арменией в товарищеском матче

    Сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч против Армении, завершив встречу вничью со счетом 1:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва казахстанцам удалось выйти вперед: на 52-й минуте Максим Самородов открыл счет после передачи дебютанта национальной команды Жасулана Амира из «Ордабасы».

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    Фото: Kazinform

    Однако преимущество гостей продержалось недолго. Уже на 57-й минуте полузащитник армянской сборной Эдуард Сперцян восстановил равновесие, установив окончательный счет встречи — 1:1.

    а
    Фото: Kazinform

    Для 19-летнего Жасулана Амира этот матч стал дебютным в составе национальной сборной Казахстана. Полузащитник отметил свое первое появление в главной команде страны результативной передачей.

    Встреча в Ереване стала частью подготовки сборной Казахстана к предстоящим международным матчам. Уже 9 июня команда проведет следующий товарищеский поединок против сборной Венгрии.

    Спорт Футбол Армения Сборная Казахстана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор