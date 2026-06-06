Сборная Казахстана сыграла вничью с Арменией в товарищеском матче

Сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч против Армении, завершив встречу вничью со счетом 1:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва казахстанцам удалось выйти вперед: на 52-й минуте Максим Самородов открыл счет после передачи дебютанта национальной команды Жасулана Амира из «Ордабасы».

Фото: Kazinform

Однако преимущество гостей продержалось недолго. Уже на 57-й минуте полузащитник армянской сборной Эдуард Сперцян восстановил равновесие, установив окончательный счет встречи — 1:1.

Фото: Kazinform

Для 19-летнего Жасулана Амира этот матч стал дебютным в составе национальной сборной Казахстана. Полузащитник отметил свое первое появление в главной команде страны результативной передачей.

Встреча в Ереване стала частью подготовки сборной Казахстана к предстоящим международным матчам. Уже 9 июня команда проведет следующий товарищеский поединок против сборной Венгрии.