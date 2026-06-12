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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана

     Приветствуя председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость его первого официального визита в Казахстан для укрепления двусторонних отношений, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева.
    Фото: Акорда

    – Мы рады, что Вы посещаете нашу страну. Ваш визит имеет большое значение. Уверен, он придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Между нашими странами нет каких-либо противоречий и разногласий. Выражение «Қазақ-қырғыз – бір туған» отражает историческую истину. Будучи братьями, мы и впредь будем укреплять наши добрососедские отношения. Экономика Кыргызской Республики развивается высокими темпами. Мы поддерживаем эту положительную тенденцию. Избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это поистине историческое событие как для самого Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии. По этому знаменательному случаю я уже направил свои поздравления Президенту Садыру Нургожоевичу Жапарову, – сказал Президент.

    Глава государства принял Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева
    Фото: Акорда

    Марлен Маматалиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи, а также передал слова приветствия Президента Садыра Жапарова.

    – Хотел бы заверить Вас, что кыргызская сторона поддерживает реализуемые под Вашим руководством масштабные конституционные реформы, закладывающие прочную основу для построения справедливого и прогрессивного Казахстана. Искренне желаю Вам и братскому народу Казахстана мира, процветания и дальнейших успехов в реализации намеченных реформ, – заявил Спикер Жогорку Кенеша.

    Глава государства принял Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева.
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межпарламентских связей и эффективного законодательного обеспечения двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Состоялся содержательный и предметный обмен мнениями по вопросам проводимых в двух странах системных социально-экономических преобразований. Собеседники подтвердили приверженность всестороннему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Кыргызстана. 

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Казахстан Кыргызстан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор