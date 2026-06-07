День госсимволов, новые законы и визит Президента Кипра: чем запомнилась неделя казахстанцам

Празднование Дня государственных символов, рабочая поездка Главы государства в Алматинскую область, визит Президента Кипра и первые впечатления казахстанцев от завораживающего шоу всемирно известного цирка Cirque du Soleil. Какой была уходящая неделя — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Неделя началась с празднования Дня защиты детей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с международным праздником, отметив, что с текущего года в стране начался процесс реализации концепции «Дети Казахстана».

— Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана — Справедливого, Прогрессивного государства, — написал Президент на странице в Instagram.

Фото: Акорда

В честь Международного дня защиты детей 1 июня в Акорде побывали 100 школьников из всех регионов страны. Это победители и призеры олимпиад, отличники учебы, лауреаты творческих конкурсов и спортивных первенств. После экскурсии детям вручили памятные подарки от имени Президента.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek/

Также в Международный день защиты детей по поручению Главы государства аким Астаны Женис Касымбек вручил трехлетнему мальчику Амре, мечтавшему приехать к Президенту на LRT, благодарственное письмо Президента и памятные подарки.

День госсимволов

4 июня казахстанцы отметили День государственных символов. Почему праздник важен для каждого казахстанца и какова история Флага, Герба и Гимна, можете прочесть по ссылке.

Фото: Акорда

В этот день Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане. Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия и подчеркнул: согласно Конституции, каждый человек обязан уважать государственные символы.

По словам Главы государства, в ближайшее время Правительство внесет поправки в постановление, регулирующее использование государственной символики. Принятая в ходе общенационального референдума Конституция является главным законом государства на многие десятилетия и определяет стратегическое развитие страны. Конституция вступит в силу с 1 июля. В августе пройдут выборы в однопалатный Курултай, а в сентябре будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі.

Как подчеркнул Глава государства, истинный патриот не создает видимость работы, а упорно трудится во благо интересов страны. Он сообщил, что в столице скоро начнется возведение грандиозного сооружения в честь достижений цивилизации Великой степи, ведь современная президентская модель власти, прочно утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды.

Также на церемонии поднятия Государственного флага лучшим выпускникам военных вузов Казахстана было присвоено звание «старший лейтенант»

Визит Президента Кипра

Со 2 по 4 июня по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева страну с официальным визитом посетил Президент Кипра Никос Христодулидис. Для главы кипрского государства это первая официальная поездка в Казахстан. Церемония встречи Президента Республики Кипр состоялась во Дворце Независимости. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Кипра.

Фото: Акорда

После Президенты провели переговоры в узком составе. Президент Кипра выразил удовлетворение возможностью посетить Казахстан, отметив перспективы развития сотрудничества.

В ходе расширенных переговоров с Никосом Христодулидисом Токаев отметил, что Казахстан готов заключать взаимовыгодные соглашения с Кипром. К примеру, Казахстан и Кипр намерены нарастить сотрудничество в сферах ИИ, транспорта и туризма. Тем временем Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул важность регулярного политического диалога между Казахстаном и Кипром. Он добавил, что перспективными направлениями сотрудничества являются ИКТ, финтех, инвестиционные фонды, судоходство, туризм, образование, возобновляемая энергетика и инфраструктура. По словам Президента Казахстана, кипрские компании могут рассчитывать на практическую поддержку со стороны Правительства страны при реализации инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев призвал кипрских партнеров присоединиться к проекту Транскаспийского коридора.

Также во Дворце Независимости Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису орден «Достық» I степени.

По итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей СМИ, на котором отметил, что в настоящее время в Казахстане действуют более 400 компаний с участием кипрского капитала. Токаев подчеркнул: Кипр проявил интерес к проектам Казахстана по цифровизации госуслуг и переговоры с президентом Кипра можно с полным основанием назвать успешными. Казахстан и Кипр договорились о взаимодействии в рамках ООН и ОБСЕ.

Рабочая поездка в Алматинскую область

Касым-Жомарт Токаев побывал на неделе и с рабочей поездкой в Алматинской области. Программа началась с презентации развития Алатау. В настоящее время территория города составляет 88 тысяч гектаров и разделена на четыре функциональные зоны, которые будут развиваться поэтапно вплоть до 2050 года.

Фото: Акорда

Выступая на совещании по развитию Алатау, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что город должен стать новым центром деловой активности и инноваций. Касым-Жомарт Токаев считает, что Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом. Президент также назвал Alatau City выверенным проектом с большим потенциалом и поручил ускорить разработку правовой базы Алатау. Система должна включать два уровня, первый из которых — конституционный — уже определил основные принципы, а второй — регуляторный — определит правовые механизмы применительно к каждой сфере экономической деятельности.

Как было озвучено, Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления. Президент призвал активнее вовлекать отечественный бизнес в развитие Alatau City. При этом приоритетом является создание комфортных условий для инвесторов. Президент поручил Правительству обеспечить стабильное финансирование создания базовой инфраструктуры на начальном этапе развития населенного пункта. По словам Президента, Алатау станет первым крипто-городом страны. Для этого необходимо закрепить четкий правовой статус цифровых активов с признанием криптоактивов как имущества. Особую роль в этой системе сыграет цифровой тенге.

Между тем Токаев указал на явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в Алматинской области. Жители присоединенных к городу населенных пунктов (Жетыген, Коянкус и др.) указывают на отсутствие элементарных условий для жизни: стабильного интернета, качественных дорог, центрального водоснабжения, не говоря уже о постоянных жалобах на систематическое отключение электричества. Глава государства поручил внедрять ресурсосберегающие подходы при развитии Алатау, особое внимание уделив концепции First fuel.

Глава государства поставил задачу ускорить решение земельных вопросов в Алатау и усилить контроль за экологической ситуацией в районе города. Вблизи города осуществляют деятельность около 30 субъектов недропользования, значительная часть которых не соблюдают элементарные требования экологического законодательства. Проект Алатау — это шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды, подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил также ускорить развитие транспортной инфраструктуры между Алатау и Алматы, включая проработку проекта строительства линий SkyTrain.

В целом, Глава государства указал на недостаточное использование потенциала АПК в Алматинской области. Также Президент заявил, что облик города Конаев не изменился и остался прежним из-за медленного строительства.

Также во время визита Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью современного тепличного комплекса GREEN ЕСО по выращиванию натуральных и полезных зеленых культур, а также с технологиями, применяемыми при их производстве для казахстанского рынка. Кроме того, Глава государства посетил футбольную академию «Атлетико де Мадрид Казахстан», ознакомившись с деятельностью одного из уникальных спортивных проектов региона. Президент побеседовал с воспитанниками академии и на память о встрече поставил автограф на футбольном мяче.

Форум в Астане

На минувшей неделе Глава государства также принял участие в форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права» в Астане.

Фото: Акорда

Выступая перед собравшимися, Токаев отметил, что принцип «Закон и порядок» должен стать частью национальной идентичности. По мнению Президента, «е-Өтініш» помог сделать работу госорганов более открытой. Между обществом и государством был сформирован принципиально новый формат диалога. Система также предоставила широкие возможности для сокращения бюрократической волокиты и учета общественного мнения.

Также Глава государства отметил на форуме, что общество избавляется от стереотипа о предвзятости судов в пользу власти. Президент подчеркнул, что сегодня спорные вопросы решаются более справедливо в пользу добросовестных граждан, а суды уделяют особое внимание сбору доказательств. Токаев поручил чиновникам искать компромиссы в спорных ситуациях, не выходя за рамки закона.

Касым-Жомарт Токаев коснулся и вопроса привлечения иностранных инвестиций. Глава государства подчеркнул эффективность Инвестиционного штаба при Правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы по реализации инвестиционных проектов. Как отметил Президент, в новую Конституцию включены нормы для укрепления инвестиционного потенциала государства.

Законы и проекты

На минувшей неделе Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства». Какие изменения вносятся в Трудовой кодекс РК, а также в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении», можно прочесть по ссылке.

Фото: Акорда

Также Президент подписал конституционные законы «О Президенте Республики Казахстан», «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» и «О Қазақстан Халық Кеңесі».

Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан» определяет правовое положение, полномочия и порядок обеспечения деятельности Президента и правовое положение Вице-Президента РК. Конституционный закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» определяет организацию и деятельность Курултая, законодательный процесс и другие формы осуществления полномочий Курултая, правовое положение его депутатов. Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Срок полномочий депутатов Курултая — 5 лет. Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі» определяет правовой статус, полномочия, порядок образования, формирования состава и организации деятельности высшего консультативного органа — Қазақстан Халық Кеңесі. Состав формируется из граждан Республики Казахстан на паритетной основе по 42 человека от этнокультурных объединений, общественных объединений, а также от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения и утверждается Президентом Республики Казахстан.

Были подписаны также конституционные законы «О статусе столицы Республики Казахстан» и «Об административно-территориальном устройстве».

Тем временем Мажилис Парламента РК рассмотрел законопроект «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» с сопутствующими ему поправками, инициированными парламентариями, а также проект изменений и дополнений в Таможенный кодекс. По данным МВД, уголовная амнистия может затронуть свыше 15 тысяч человек, включая около 1,5 тысячи осужденных в учреждениях. Она коснется преступлений небольшой и средней тяжести при отсутствии ущерба или при его полном возмещении. Также впервые в Казахстане планируется масштабная административная амнистия. Она охватит 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов.

Также Мажилис во втором чтении принял законопроект, регулирующий вопросы местного государственного управления и самоуправления. Изменения предусмотрели в сфере суррогатного материнства, перераспределения доходов бюджетов, расширение программы «С дипломом в село» и ряд других поправок. Теперь заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Республики Казахстан, состоящие в браке. Также законом планируют расширить список участников программы «С дипломом в село», включив в него специалистов в сфере цифровых технологий и архивного дела.

Поправки в закон о выборах и Налоговый кодекс рассмотрел на минувшей неделе Сенат. Первый документ разработан с учетом проблемных вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний.

Также депутаты Сената одобрили поправки, направленные на улучшение условий содержания осужденных женщин. Новые нормы регламентируют права женщин на приобретение продуктов питания, количество получаемых посылок или передач, а также количество и периодичность получения свиданий.

Между тем, проект закона о харассменте планируют внести на рассмотрение Парламента этой осенью. Сейчас поправки активно обсуждают в палате предпринимателей «Атамекен» и национальной конфедерации работодателей Paryz.

Новые пороги достаточности на 2026

В субботу, 6 июня, ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год.

Согласно опубликованным данным, казахстанцам необходимо иметь на пенсионном счете:

• 20 лет — 6,67 млн тенге;

• 30 лет — 9,75 млн тенге;

• 40 лет — 13,37 млн тенге;

• 50 лет — 17,59 млн тенге;

• 60 лет — 22,5 млн тенге.

В мире спорта

На минувшей неделе у казахстанских спортсменов было достаточно много побед и достижений. Мы выбрали лишь несколько самых важных новостей из мира спорта.

Фото: facebook.com/NorwayChess

В женском турнире Norway Chess в Осло блестящий результат показала казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Она досрочно завоевала титул победительницы престижного турнира. Перед девятым, предпоследним туром Асаубаева возглавляла турнирную таблицу. Для гарантированного завоевания титула ей было достаточно набрать одно очко в партии против ближайшей преследовательницы — украинской шахматистки Анны Музычук. Основная партия завершилась вничью. В дополнительной партии в формате армагеддон сильнее оказалась Музычук, однако набранного очка хватило представительнице Казахстана для досрочного оформления чемпионского титула.

Фото: Сали Сабиров/ҚР МОҚ

Также получила продолжение приковавшая к себе внимание болельщиков история с Михаилом Шайдоровым. Министерство туризма и спорта Казахстана выпустило новое заявление о том, что все спорные вопросы с Олимпийским чемпионом урегулированы, и он получит финансирование на сборы и другие нужды. Вице-министр Серик Жарасбаев заявил также, что уже пятого июня Шайдоров, как и планировал, сможет выехать на сборы для подготовки к новому сезону. Напомним, что спор между Шайдоровым и Министерством туризма и спорта РК возник из-за того, что спортсмен и его команда после завоевания олимпийского золота с февраля не получают зарплату.

Чуть позже Михаил Шайдоров опубликовал в социальных сетях видео, на котором он делает подарки юным фигуристам из алматинской спортивной школы № 3. Напомним, что в ходе спора с Министерством туризма и спорта РК в связи с задержкой подписания нового контракта и невыплатой ему заработной платы в срок, Михаил Шайдоров заявил, если все-таки получит финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную за несколько месяцев зарплату направит на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей.

Шоу от цирка Cirque du Soleil

В мире культуры казахстанцев порадовала и удивила премьера шоу OVO от всемирно известного цирка Cirque du Soleil, которая прошла в Астане 4 июня.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Всего организаторы запланировали по семь представлений в Астане и Алматы — единственных городах Казахстана, имеющих подходящие площадки для выступления артистов. Подготовка к проведению гастролей заняла более полутора лет. Особенностью шоу являются сложнейшие акробатические номера, которые артисты выполняют без страховки. Отдельное внимание в OVO уделено музыкальному сопровождению.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Вся музыка была написана специально для постановки и исполняется вживую оркестром и вокалистами. На протяжении всего представления артисты, перевоплотившиеся в необычных насекомых-клоунов, активно взаимодействовали со зрителями и создавали особую атмосферу в зале. К слову, в шоу задействованы 53 артиста из 25 стран, которые говорят на 17 разных языках.

Кстати, артисты Cirque du Soleil раскрыли нашему корреспонденту детали шоу OVO в Астане. Подробности можно прочесть по ссылке.