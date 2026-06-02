Президент Кипра Никос Христодулидис посетит Казахстан с официальным визитом

Со 2 по 4 июня по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев страну с официальным визитом посетит Президент Кипр Никос Христодулидис, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

3 июня главы государств проведут переговоры, в ходе которых обсудят перспективы дальнейшего развития казахстанско-кипрского сотрудничества. Особое внимание стороны планируют уделить вопросам расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов, направленных на укрепление взаимодействия между Казахстаном и Кипром в различных сферах.