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    Президент Кипра Никос Христодулидис посетит Казахстан с официальным визитом

    Со 2 по 4 июня по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев страну с официальным визитом посетит Президент Кипр Никос Христодулидис, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Кипра Никос Христодулидис
    Фото: gov.cy

    3 июня главы государств проведут переговоры, в ходе которых обсудят перспективы дальнейшего развития казахстанско-кипрского сотрудничества. Особое внимание стороны планируют уделить вопросам расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

    По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов, направленных на укрепление взаимодействия между Казахстаном и Кипром в различных сферах.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Кипр Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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