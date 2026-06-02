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    Законопроект о харассменте поступит в Парламент Казахстана осенью 2026 года

    Проект закона о харассменте планируют внести на рассмотрение Парламента этой осенью, сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Харассмент
    Коллаж: Kazinform; Pexels

    — Были рекомендации со стороны международной организации ряду стран, в том числе Казахстану, чтобы мы законодательно харассмент предусмотрели. В проекте, который Министерство разработало, мы внесли такие поправки. Во-первых, мы понятийный аппарат предусмотрели. Во-вторых, ответственность работодателя, если такие факты будут, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

    По его словам, сейчас поправки активно обсуждают в палате предпринимателей «Атамекен» и национальной конфедерации работодателей Paryz. Ожидается, что осенью этого года документ поступит в Парламент.

    О том, что в Казахстане рассматривают возможность введения наказания за харассмент в Министерстве труда и социальной защиты сообщали еще в июне 2024 года.

    Минтруда и соцзащиты РК Харассмент Парламент Законопроекты
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор