Законопроект о харассменте поступит в Парламент Казахстана осенью 2026 года

Проект закона о харассменте планируют внести на рассмотрение Парламента этой осенью, сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Были рекомендации со стороны международной организации ряду стран, в том числе Казахстану, чтобы мы законодательно харассмент предусмотрели. В проекте, который Министерство разработало, мы внесли такие поправки. Во-первых, мы понятийный аппарат предусмотрели. Во-вторых, ответственность работодателя, если такие факты будут, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

По его словам, сейчас поправки активно обсуждают в палате предпринимателей «Атамекен» и национальной конфедерации работодателей Paryz. Ожидается, что осенью этого года документ поступит в Парламент.

О том, что в Казахстане рассматривают возможность введения наказания за харассмент в Министерстве труда и социальной защиты сообщали еще в июне 2024 года.