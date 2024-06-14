В Казахстане рассматривают возможность введения наказания за харассмент

В Казахстане будут привлекать к ответственности за приставание и сексуальное домогательство. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения, передает корреспондент агентства Kazimform.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.

— Сейчас Министерство труда и социальной защиты проводит работу по введению ответственности за харассмент. В настоящее время поправки, данная инициатива находится на обсуждении в государственных органах. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться. Разрабатывает этот закон Минтруда — сказал Зулхаиров во время брифинга в СЦК.