Поддержка детей будет всегда в центре внимания государства – Касым-Жомарт Токаев

– Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития – общенациональная задача, конституционная обязанность. Опора счастливого детства – это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции. Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей. В рамках моей инициативы «Нацфонд – детям» каждый ребенок получает поддержку от государства. С этого года начался процесс реализации концепции «Дети Казахстана». Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана – Справедливого, Прогрессивного государства, – написал Президент на странице в Instagram.

Напомним, в Казахстане проживают почти семь миллионов детей — это треть всего населения страны.

Как отметят День защиты детей в Алматы - читайте здесь.

Около 100 мероприятий проведут в Астане в честь Международного дня защиты детей.