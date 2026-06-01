Международный день защиты детей: как Казахстан заботится о маленьких гражданах

В Казахстане проживают почти семь миллионов детей — это треть всего населения страны, передает корреспондент агенства Kazinform.

Дети и цифры

Международный день защиты детей отмечается 1 июня каждого года с 1950 года. Казахстан присоединился к Конвенции ООН о правах ребенка и последовательно выполняет взятые на себя международные обязательства, ставя благополучие детей в основу социальной политики государства.

По данным на декабрь 2025 года, детское население Казахстана достигло 6,9 миллиона человек — это 34% от общей численности населения страны. За последние 10 лет численность детей выросла на 1,5 миллиона человек, что свидетельствует об устойчивом демографическом росте.

Государство уделяет особое внимание вопросам социальной политики и защите прав ребенка. Принят закон о выплатах детям из Национального фонда, введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении детей.

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— Дети — это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства, — отмечал Президент Касым-Жомарт Токаев.

10 законов — 10 шагов защиты

По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в 2024–2025 годах был принят целый пакет законодательных актов, направленных на укрепление прав и безопасности детей. Всего за этот период принято 10 ключевых законов, содержащих нормы по профилактике нарушений прав детей.

Среди важнейших законодательных новшеств — Закон «Об обеспечении прав женщин и безопасности детей», ужесточивший уголовную ответственность за домашнее насилие и усиливший механизмы защиты несовершеннолетних. Введена административная ответственность за вовлечение детей в азартные игры и за высадку детей из общественного транспорта.

Фото: Агибай Аяпберегнов / Kazinform

С 2024 года в каждом районе страны действуют мобильные группы с участием специалистов органов социальной защиты, образования, здравоохранения и внутренних дел. За текущий год такими группами выявлено 13 тысяч семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 33 тысяч семей получили консультации, свыше 17 тысяч взяты на сопровождение.

«Дети Казахстана» — стратегия до 2030 года

Ключевым этапом системной государственной работы в этом направлении стало утверждение в начале 2026 года Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы — первого в истории страны единого стратегического документа, определяющего политику государства в сфере детства на пять лет вперед.

Документ был разработан во исполнение поручения Главы государства, данного на заседании Национального курултая. Общий объем финансирования программы составил 1,3 триллиона тенге.

Фото: Правительство для граждан

Концепция охватывает пять ключевых направлений: безопасность детей, образование и развитие, здравоохранение, социальная защита и семейное благополучие. В сфере безопасности предусмотрено дальнейшее ужесточение требований к онлайн-платформам, открытие 40 специализированных кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия, а также введение обязательного лицензирования детских лагерей.

ЮНИСЕФ высоко оценил принятый документ. «Это всесторонняя стратегия, направленная на обеспечение благополучия 6,9 миллиона детей страны. Программа, инициированная Президентом Токаевым, стала логичным продолжением масштабных реформ последних лет, что позволило стране добиться заметного прогресса в Центральной Азии», — говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в январе 2026 года.

Национальный фонд — инвестиции в каждого ребенка

Одним из наиболее значимых нововведений в государственной политике стал запуск механизма выплат из Национального фонда для каждого ребенка Казахстана. С 2024 года фонд направляет 50% своего инвестиционного дохода на счета всех детей в возрасте до 18 лет.

Фото: freepik.com

По достижении совершеннолетия молодые казахстанцы смогут направить накопленные средства на получение образования или приобретение жилья. По состоянию на 2025 год участниками программы стали 6,921 миллиона детей. На каждом счете в среднем накоплено 232,94 долларов США, общая сумма начислений составила 1,5 миллиарда долларов. Уже более 118 тысяч заявок подано на образование и жилье, из которых 97 тысяч выполнены на сумму 11,4 миллиона долларов.

Образование и здравоохранение: равный доступ

Охват дошкольным образованием в Казахстане достиг 93,1% детей в возрасте от 2 до 6 лет. К 2025 году поставлена цель — выйти на показатель 95% с созданием 64 тысяч новых мест.

Графика: Kazinform/Nano Banana

По поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортные школы» в стране ведется строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест. Все дети гарантированно обеспечены бесплатным средним образованием, включая бесплатные учебники.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В сфере здравоохранения каждый ребенок с рождения охвачен системой государственного медицинского наблюдения. Медицинская помощь детям оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема. Система здравоохранения насчитывает более 4 тысяч педиатров и свыше 1 тысячи неонатологов. Государством предусмотрено 49 видов социальной помощи для детей.

Защита от насилия и цифровая безопасность

Государство планомерно выстраивает систему защиты детей от всех форм насилия. Сформирован фундамент политики нетерпимости к насилию и неотвратимости наказания: ответственность ужесточена за все формы жестокого обращения с детьми.

В учебных заведениях страны установлены тревожные кнопки и турникеты, действует лицензированная охрана. Внедрены антибуллинговые программы, а службы медиации и психологической помощи уже охватили 250 тысяч школьников и их семей. За каждой школой закреплены участковые инспекторы и инспекторы по делам несовершеннолетних — всего свыше 8 тысяч сотрудников полиции.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В области цифровой безопасности действуют кампании «Кибер Тұмар» и «Родительский контроль». Ужесточаются требования к онлайн-платформам за неудаление противоправного контента, угрожающего детям.

Казахстан в международных рейтингах

Системная работа государства получает признание на международном уровне. Согласно индексу KidsRightsIndex 2023, Казахстан занял 21-е место среди 184 государств, улучшив свою позицию на 13 пунктов по сравнению с 2018 годом.

По значению Индекса человеческого развития Казахстан входит в категорию стран с «очень высоким» ИЧР, занимая 60-е место из 193 стран и территорий мира.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Наша страна относится к немногим государствам мира, имеющим целевую национальную стратегию по защите прав детей на государственном уровне. Эксперты ЮНИСЕФ отмечают, что страна добилась заметного прогресса в Центральной Азии за последние годы.

Но самое главное — это счастье каждого ребёнка. Именно ради него создаются законы, программы и стратегии, именно ради него работает вся система защиты прав и интересов юных граждан Казахстана.

Как отметят День защиты детей в Алматы - читайте здесь.



Напомним, около 100 мероприятий проведут в Астане в честь Международного дня защиты детей.