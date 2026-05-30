Как отметят День защиты детей в Алматы

В рамках праздничных мероприятий для 100 детей Алатауского района будет организовано посещение цирка.

В Алмалинском районе в 11:00 на пересечении пешеходных улиц Прокофьева и Дуйсенова состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей.

В Ауэзовском районе праздничная программа начнется в 10:00 во Family Park (улица Улугбека, 57А) с флешмоба и праздничного шествия ростовых кукол и сказочных персонажей. В 11:00 здесь же театр имени Н. Сац представит театрализованную игровую программу для детей. В 11:40 состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

Также в 11:00 в сквере «Сарыарқа» (4 микрорайон) пройдет спортивный праздник в рамках акции «Спорт достық алаңы» с турнирами по дзюдо и асық ату и вручением ценных подарков. В 14:00 в Политехническом колледже состоится теннисный турнир «Преемственность поколений» на тему «Добропорядочный гражданин». В 10.00 часов на базе общеобразовательной школы № 141 (микрорайон Жетысу-2, 8В) состоится городской фестиваль «Жұлдызды сәт» с участием воспитанников дошкольных организаций образования.

В Бостандыкском районе для детей из социально уязвимых категорий населения организована специальная праздничная программа. В период с 30 мая по 2 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями смогут бесплатно посетить цирк, зоопарк, парк развлечений «Мир фантазий», Государственный музей искусств имени А. Кастеева, кукольный театр и кинотеатры.

В Жетысуском районе в парке «Гүлдер» (улица Серикова, 6А) в 10.00 состоится фестиваль Damu Bala Fest с охватом около 500 участников. Также в районе в рамках челленджа «Кітап әлемінде» пройдут встречи с казахстанскими писателями, конкурсы выразительного чтения и обсуждения любимых книг.

В Медеуском районе в 10:00 на центральной площадке Дворца школьников состоится праздничное мероприятие «Шаттыққа толы балалық». В 15:00 в Казахской государственной филармонии пройдет гала-концерт «Ғажайып балалар әлемі» для 500 детей, а также для 400 детей будут организованы бесплатные экскурсии и культурно-развлекательные программы.

В Наурызбайском районе запланирована серия праздничных мероприятий. В амфитеатре микрорайона Шугыла, 347 в 15.00 часов состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей, с участием социального клуба «Шыңға өрле, биікке самға!». Также для детей будет организован кинопоказ. В Центре инновационного творчества (микрорайон Шугыла, 347/4) Государственный театр кукол представит концертную программу, направленную на популяризацию театрального искусства и организацию культурного досуга детей.

В Турксибском районе в рамках экологической концепции «Таза Қазақстан» пройдет районный тематический челлендж «Балалық шақ досы», посвященный правилам безопасности на воде и дорожного движения. Мероприятие состоится в 10:00 на базе школы-гимназии № 59. В этот же день в 10:00 на Арбате по улице Сауранбаева состоится районный праздник «Балалық шақ».

Также в этот день состоятся открытие пришкольных лагерей и выставки фотоколлажей и изделий декоративно-прикладного творчества учащихся.

Напомним, около 100 мероприятий проведут в Астане в честь Международного дня защиты детей.