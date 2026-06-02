Токаев поручил безотлагательно решить экологические проблемы возле города Алатау

Президент, выступая на совещании по развитию Алатау, поручил Правительству усилить контроль за экологической ситуацией в районе города, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— В рамках Конституционного закона установлен правовой режим, предусматривающий особые условия использования земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Поэтому нужно работать максимально оперативно и качественно, без бюрократии и волокиты. В приоритетном порядке требуется взяться за решение насущных проблем. Например, на мусорных полигонах регулярно происходят пожары, и этот вопрос необходимо решить срочно и окончательно, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, по его словам, на особом контроле должен быть вопрос рекультивации нарушенных земель.

— Вблизи города осуществляют деятельность около 30 субъектов недропользования, значительная часть которых не соблюдают элементарные требования экологического законодательства и нормы промышленной безопасности. Не будет преувеличением сказать, что такие незаконные действия уже приняли системный характер. К сожалению, многие компании, завершив или приостановив свою деятельность, забывают о восстановительных работах.



Решение указанных проблем — прямая обязанность местных исполнительных органов, а Правительство должно осуществлять строгий контроль. Администрация Президента должна подключиться к этой работе, — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что туризм считается важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности.