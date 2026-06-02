Алатау станет первым крипто-городом

— Финансовый рынок Казахстана находится в стадии динамичной трансформации. Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный в нашей стране, способствует развитию финтех-индустрии. В этом плане решающее значение отводится Алатау, как первому крипто-городу в нашей части мира. Для развития этой сферы нужно в сжатые сроки устранить избыточные барьеры и запустить новые финансовые инструменты. Необходимо закрепить четкий правовой статус цифровых активов с признанием криптоактивов как имущества. Особую роль в этой системе сыграет цифровой тенге. Чтобы успешно конкурировать с известными международными центрами, в Алатау должны быть созданы соответствующие правовые условия, включая нулевую ставку на операции с цифровыми активами и прирост капитала внутри юрисдикции. Следует также ускорить практическую реализацию проекта токенизации реального сектора экономики, в том числе недвижимости, объектов инфраструктуры, сырьевых активов. Это позволит сформировать устойчивый и востребованный рынок цифровых инструментов. При этом необходимо на основе цифровой идентификации и прозрачного мониторинга транзакций запустить такую систему контроля, которая обеспечила бы баланс между безопасностью и инвестиционной привлекательностью. То есть речь идет о новом качественном развитии нашей страны в целом. В какой-то мере мы делаем революцию в области финансового развития и трансформации нашей страны, — отметил Президент.