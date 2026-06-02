Токаев назвал приоритетом создание комфортных условий для инвесторов
Глава государства, выступая на совещании по развитию города Алатау, называл приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Необходимо создать благоприятную инвестиционную среду. Приоритетной задачей является обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса. В первую очередь требуется строго соблюсти все международные стандарты. Особенно это важно в тех областях, где национальное регулирование объективно отстает от передовых практик. Запуск данной работы — ключ к нашему ускоренному и передовому росту.
Ответственные должностные лица должны принимать волевые решения без опаски. Это не просьба, не совет, это — конкретное поручение, — сказал Президент.
По его словам, города с особым правовым статусом должны перехватывать лидерство, активно и смело привлекая глобальный капитал.
— Защита зарубежных инвестиций, оказание услуг по принципу «единого окна», обеспечение прозрачности условий и неизменности гарантий государством являются насущными и первостепенными задачами. Необходимо обеспечить качественную организацию процессов и сформировать устойчивую экосистему для масштабирования притока инвестиций. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно привлечь пул крупных инвесторов, создав для них благоприятную среду и развитую экосистему.
Конечно, это масштабный процесс. Поэтому важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях: IT-секторе, промышленности, транспорте и логистике, туризме, медицине, образовании, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Глава государства поручил ускорить разработку правовой базы Алатау.