Токаев назвал приоритетом создание комфортных условий для инвесторов

— Необходимо создать благоприятную инвестиционную среду. Приоритетной задачей является обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса. В первую очередь требуется строго соблюсти все международные стандарты. Особенно это важно в тех областях, где национальное регулирование объективно отстает от передовых практик. Запуск данной работы — ключ к нашему ускоренному и передовому росту.

Ответственные должностные лица должны принимать волевые решения без опаски. Это не просьба, не совет, это — конкретное поручение, — сказал Президент.