Аэротакси, СЭЗ и особый статус: как развивается город Алатау
Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.
От села Жетыген до города нового поколения
В январе 2024 года указом Главы государства село Жетыген Илийского района Алматинской области было отнесено к категории городов областного значения и переименовано в Алатау.
Уже в сентябре 2025 года Президент подписал указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона и площадкой для внедрения современных технологий управления, бизнеса и городской инфраструктуры.
Позже вице-премьер Канат Бозумбаев представил концепцию развития Алатау. По его словам, для управления проектом создается специальный совет во главе с Премьер-министром. В его состав войдут международные эксперты, участвовавшие в реализации крупных проектов в ОАЭ, Катаре, Великобритании, США и Сингапуре.
— Мы пригласили их для использования лучших мировых практик в городском строительстве, — отмечал Канат Бозумбаев.
Четыре района будущего мегаполиса
Согласно генеральному плану, Алатау станет полицентричным городом и будет разделен на четыре функциональных района.
- Gate District станет финансово-деловым и международным торговым центром. Он расположится между населенными пунктами Өтеген батыр, Покровка, Қоянқұс, Ынтымақ и Жаңалық.
- Golden District задуман как центр современного образования и передовой медицины. Район разместится на территории более 15 тысяч гектаров вдоль дороги между реками Малая Алматинка и Каскелен.
- Growing District станет научно-производственным кластером и крупным транспортным узлом, связывающим Казахстан с Китаем и Россией. Его планируют развивать вдоль трассы Алматы — Қапчагай и железной дороги Жетыген — Қазыбек.
- Green District будет ориентирован на туризм, экологию и отдых. Здесь предусмотрены природные зоны, рекреационная инфраструктура и казино-кластер. Район охватит более 31 тысячи гектаров вдоль побережья Капшагайского водохранилища и реки Каскелен рядом с Конаевом.
Сегодня значительная часть территории будущего мегаполиса все еще представляет собой пустующие поля. Однако уже заметны первые этапы масштабного строительства: выравниваются участки, работает спецтехника, подводятся инженерные сети.
Общая площадь Алатау превышает 88 тысяч гектаров. При этом власти подчеркивают, что город не будет полностью застроен — особый акцент сделан на зеленые зоны, парки и водные объекты. Алатау позиционируют как современный экологичный город. Параллельно продолжается работа по возврату земель государству для дальнейшего развития инфраструктуры.
Город будет строиться за счет инвестиций
Власти неоднократно подчеркивали, что ключевую роль в развитии Алатау должны сыграть частные инвестиции.
— Роль государства — обеспечить инфраструктуру. Чтобы бизнес мог работать, нужны дороги, коммуникации и социальные объекты. Именно для этого Алатау получил особый статус, — отмечал аким города Аркен Утенов.
При разработке специального правового режима Казахстан изучал как успешные, так и неудачные примеры развития специальных экономических и административных зон в мире.
Как отмечал Канат Бозумбаев, за последние десять лет в мире было создано более тысячи подобных зон, однако около 60% из них оказались неэффективными из-за избыточной бюрократии, отсутствия самостоятельности и нехватки инфраструктуры. Этот опыт был учтен при разработке конституционного закона о специальном правовом режиме Алатау.
Специальная экономическая зона «Alatau»
В декабре 2025 года правительство внесло изменения в постановление о создании специальной экономической зоны «Alatau». Ее площадь составляет почти 99 тысяч гектаров. В состав территории вошли участки для развития транспортно-логистического потенциала региона, включая проектные зоны аэропортовой деятельности.
До 2047 года власти планируют привлечь в СЭЗ более 1,6 трлн тенге инвестиций. Из них свыше одного триллиона тенге должны составить иностранные вложения. Также предусмотрено создание 17 тысяч рабочих мест и привлечение 53 компаний-резидентов.
Масштабные инфраструктурные проекты
В январе 2026 года Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с инвестиционными и инфраструктурными проектами Алатау. Тогда были представлены проекты детальной планировки, схемы инженерных сетей и дорожная карта развития инфраструктуры.
Первый этап, рассчитанный на 2026–2027 годы, включает 21 проект общей стоимостью 365 млрд тенге. В этот период планируется реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры, включая подстанции, водозаборный узел и газопроводы.
Второй этап на 2028–2030 годы предусматривает еще девять проектов стоимостью более 312 млрд тенге. В их числе — строительство новых подстанций, очистных сооружений, газораспределительной станции и почти 50 километров автомобильных дорог.
В целом до 2050 года объем инфраструктурных инвестиций в Алатау может достичь 10,4 трлн тенге. Одновременно формируется пул частных инвестиций. На сегодня заявлены 32 инвестиционных проекта общей стоимостью около 1,5 трлн тенге. Большинство из них связаны с логистикой, строительством, промышленностью, туризмом и пищевой отраслью.
Ожидается, что реализация этих проектов позволит создать более 22 тысяч рабочих мест.
Конституционный закон и особый правовой режим
8 мая 2026 года Президент Казахстана подписал Конституционный закон о специальном правовом режиме города Алатау.
Документ предусматривает создание новой модели государственного управления и формирование самостоятельной городской экосистемы для привлечения инвестиций, инноваций и технологий. Законом регулируются вопросы предпринимательства, цифровых активов, финансового рынка, архитектуры, экологии, культуры, спорта и даже игорной деятельности.
Кроме того, вводится специальный статус «резидент Алатау», который смогут получить физические и юридические лица. От категории резидента будут зависеть объем предоставляемых льгот и особенности применения специального режима.
Власти заявляют, что при разработке модели развития ориентировались на опыт китайских городов Шэньчжэнь и Хайнань, а также специальных экономических зон Дубая и подходы Сингапура к долгосрочному планированию.
В частности, в Алатау планируют внедрить механизм «единого окна» для получения госуслуг и бизнес-лицензий.
Аэротакси и первый вертипорт Казахстана
Одним из самых обсуждаемых проектов стало развитие аэромобильности. 19 мая 2026 года в Казахстане официально стартовали испытания аэротакси. Первый демонстрационный полет прошел именно в Алатау.
Для тестов выбрали площадку вдоль республиканской трассы недалеко от Алматы. Здесь строится первый в стране вертипорт — специальная площадка для взлета и посадки аппаратов eVTOL. В будущем на этой территории появятся UAM Center Eurasia и полноценный вертипорт Казахстана.
По словам Каната Бозумбаева, уже в 2027 году аэротакси могут начать перевозки пассажиров и грузов между Алатау, аэропортом Алматы и Конаевом.
Сейчас Министерство транспорта уже подготовило временные правила испытательных полетов и выдало разрешения на тестовые запуски. Специалисты изучают возможные маршруты, влияние ветра, безопасную высоту полета и особенности местности.
По предварительным расчетам, поездка на дальние расстояния по Алматы может стоить около 7 тысяч тенге на человека. Один аппарат сможет перевозить от пяти до девяти пассажиров.
Алатау сегодня — это пока еще масштабная стройплощадка и долгосрочный проект. Однако власти рассчитывают, что в ближайшие годы город станет одним из крупнейших центров инвестиций, логистики, технологий и туризма в регионе.
Ранее сообщалось, что в Алатау появятся инвестпроекты на два трлн тенге.
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