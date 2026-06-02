Аэротакси, СЭЗ и особый статус: как развивается город Алатау

Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.

От села Жетыген до города нового поколения

В январе 2024 года указом Главы государства село Жетыген Илийского района Алматинской области было отнесено к категории городов областного значения и переименовано в Алатау.

Уже в сентябре 2025 года Президент подписал указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона и площадкой для внедрения современных технологий управления, бизнеса и городской инфраструктуры.

Позже вице-премьер Канат Бозумбаев представил концепцию развития Алатау. По его словам, для управления проектом создается специальный совет во главе с Премьер-министром. В его состав войдут международные эксперты, участвовавшие в реализации крупных проектов в ОАЭ, Катаре, Великобритании, США и Сингапуре.

— Мы пригласили их для использования лучших мировых практик в городском строительстве, — отмечал Канат Бозумбаев.

Четыре района будущего мегаполиса

Согласно генеральному плану, Алатау станет полицентричным городом и будет разделен на четыре функциональных района.

Gate District станет финансово-деловым и международным торговым центром. Он расположится между населенными пунктами Өтеген батыр, Покровка, Қоянқұс, Ынтымақ и Жаңалық.

станет финансово-деловым и международным торговым центром. Он расположится между населенными пунктами Өтеген батыр, Покровка, Қоянқұс, Ынтымақ и Жаңалық. Golden District задуман как центр современного образования и передовой медицины. Район разместится на территории более 15 тысяч гектаров вдоль дороги между реками Малая Алматинка и Каскелен.

задуман как центр современного образования и передовой медицины. Район разместится на территории более 15 тысяч гектаров вдоль дороги между реками Малая Алматинка и Каскелен. Growing District станет научно-производственным кластером и крупным транспортным узлом, связывающим Казахстан с Китаем и Россией. Его планируют развивать вдоль трассы Алматы — Қапчагай и железной дороги Жетыген — Қазыбек.

станет научно-производственным кластером и крупным транспортным узлом, связывающим Казахстан с Китаем и Россией. Его планируют развивать вдоль трассы Алматы — Қапчагай и железной дороги Жетыген — Қазыбек. Green District будет ориентирован на туризм, экологию и отдых. Здесь предусмотрены природные зоны, рекреационная инфраструктура и казино-кластер. Район охватит более 31 тысячи гектаров вдоль побережья Капшагайского водохранилища и реки Каскелен рядом с Конаевом.

Фото: акимат Алатау

Сегодня значительная часть территории будущего мегаполиса все еще представляет собой пустующие поля. Однако уже заметны первые этапы масштабного строительства: выравниваются участки, работает спецтехника, подводятся инженерные сети.

Общая площадь Алатау превышает 88 тысяч гектаров. При этом власти подчеркивают, что город не будет полностью застроен — особый акцент сделан на зеленые зоны, парки и водные объекты. Алатау позиционируют как современный экологичный город. Параллельно продолжается работа по возврату земель государству для дальнейшего развития инфраструктуры.

Фото: акимат Алатау

Город будет строиться за счет инвестиций

Власти неоднократно подчеркивали, что ключевую роль в развитии Алатау должны сыграть частные инвестиции.

— Роль государства — обеспечить инфраструктуру. Чтобы бизнес мог работать, нужны дороги, коммуникации и социальные объекты. Именно для этого Алатау получил особый статус, — отмечал аким города Аркен Утенов.

При разработке специального правового режима Казахстан изучал как успешные, так и неудачные примеры развития специальных экономических и административных зон в мире.

Как отмечал Канат Бозумбаев, за последние десять лет в мире было создано более тысячи подобных зон, однако около 60% из них оказались неэффективными из-за избыточной бюрократии, отсутствия самостоятельности и нехватки инфраструктуры. Этот опыт был учтен при разработке конституционного закона о специальном правовом режиме Алатау.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Специальная экономическая зона «Alatau»

В декабре 2025 года правительство внесло изменения в постановление о создании специальной экономической зоны «Alatau». Ее площадь составляет почти 99 тысяч гектаров. В состав территории вошли участки для развития транспортно-логистического потенциала региона, включая проектные зоны аэропортовой деятельности.

До 2047 года власти планируют привлечь в СЭЗ более 1,6 трлн тенге инвестиций. Из них свыше одного триллиона тенге должны составить иностранные вложения. Также предусмотрено создание 17 тысяч рабочих мест и привлечение 53 компаний-резидентов.

Масштабные инфраструктурные проекты

В январе 2026 года Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с инвестиционными и инфраструктурными проектами Алатау. Тогда были представлены проекты детальной планировки, схемы инженерных сетей и дорожная карта развития инфраструктуры.

Первый этап, рассчитанный на 2026–2027 годы, включает 21 проект общей стоимостью 365 млрд тенге. В этот период планируется реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры, включая подстанции, водозаборный узел и газопроводы.

Второй этап на 2028–2030 годы предусматривает еще девять проектов стоимостью более 312 млрд тенге. В их числе — строительство новых подстанций, очистных сооружений, газораспределительной станции и почти 50 километров автомобильных дорог.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В целом до 2050 года объем инфраструктурных инвестиций в Алатау может достичь 10,4 трлн тенге. Одновременно формируется пул частных инвестиций. На сегодня заявлены 32 инвестиционных проекта общей стоимостью около 1,5 трлн тенге. Большинство из них связаны с логистикой, строительством, промышленностью, туризмом и пищевой отраслью.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит создать более 22 тысяч рабочих мест.

Конституционный закон и особый правовой режим

8 мая 2026 года Президент Казахстана подписал Конституционный закон о специальном правовом режиме города Алатау.

Документ предусматривает создание новой модели государственного управления и формирование самостоятельной городской экосистемы для привлечения инвестиций, инноваций и технологий. Законом регулируются вопросы предпринимательства, цифровых активов, финансового рынка, архитектуры, экологии, культуры, спорта и даже игорной деятельности.

Кроме того, вводится специальный статус «резидент Алатау», который смогут получить физические и юридические лица. От категории резидента будут зависеть объем предоставляемых льгот и особенности применения специального режима.

Власти заявляют, что при разработке модели развития ориентировались на опыт китайских городов Шэньчжэнь и Хайнань, а также специальных экономических зон Дубая и подходы Сингапура к долгосрочному планированию.

В частности, в Алатау планируют внедрить механизм «единого окна» для получения госуслуг и бизнес-лицензий.

Аэротакси и первый вертипорт Казахстана

Одним из самых обсуждаемых проектов стало развитие аэромобильности. 19 мая 2026 года в Казахстане официально стартовали испытания аэротакси. Первый демонстрационный полет прошел именно в Алатау.

Для тестов выбрали площадку вдоль республиканской трассы недалеко от Алматы. Здесь строится первый в стране вертипорт — специальная площадка для взлета и посадки аппаратов eVTOL. В будущем на этой территории появятся UAM Center Eurasia и полноценный вертипорт Казахстана.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По словам Каната Бозумбаева, уже в 2027 году аэротакси могут начать перевозки пассажиров и грузов между Алатау, аэропортом Алматы и Конаевом.

Сейчас Министерство транспорта уже подготовило временные правила испытательных полетов и выдало разрешения на тестовые запуски. Специалисты изучают возможные маршруты, влияние ветра, безопасную высоту полета и особенности местности.

По предварительным расчетам, поездка на дальние расстояния по Алматы может стоить около 7 тысяч тенге на человека. Один аппарат сможет перевозить от пяти до девяти пассажиров.

Алатау сегодня — это пока еще масштабная стройплощадка и долгосрочный проект. Однако власти рассчитывают, что в ближайшие годы город станет одним из крупнейших центров инвестиций, логистики, технологий и туризма в регионе.

Ранее сообщалось, что в Алатау появятся инвестпроекты на два трлн тенге.

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