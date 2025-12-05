РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:57, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Изменилась территория СЭЗ «Alatau»

    Правительство Казахстана внесло изменения в постановление о создании специальной экономической зоны «Alatau». Опубликовано соответствующее постановление от 20 ноября 2025 года № 990, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Изменилась территория СЭЗ «Alatau»
    Фото: Правительство РК

    Согласно новой редакции документа, СЭЗ «Alatau» расположена на территориях городов Конаев и Алатау, а также Талгарского и Илийского районов Алматинской области в обновленных границах, утвержденных отдельным планом.

    Кроме того, зона официально определена как портовая специальная экономическая зона. Ее общая площадь составляет 98 982,98 гектара. Территория включает участки для развития транспортно-логистического потенциала региона, в том числе проектных зон деятельности аэропортов.

    Этим же постановлением утвержден обновленный план границ специальной экономической зоны «Alatau». Общая территория СЭЗ составит 98 982,98 гектара.

    Также в документе закреплены целевые индикаторы развития зоны до 2047 года:

    • общий объем инвестиций — 1666,64 млрд тенге;
    • объем иностранных инвестиций — 1028,32 млрд тенге;
    • объем отечественных инвестиций — 638,32 млрд тенге;
    • объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1759 млрд тенге;
    • количество участников (компаний) — 53;
    • количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ — 17366;
    • доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ — 91.

    Ранее Министерство национальной экономики подготовило Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».

