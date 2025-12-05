Изменилась территория СЭЗ «Alatau»
Правительство Казахстана внесло изменения в постановление о создании специальной экономической зоны «Alatau». Опубликовано соответствующее постановление от 20 ноября 2025 года № 990, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно новой редакции документа, СЭЗ «Alatau» расположена на территориях городов Конаев и Алатау, а также Талгарского и Илийского районов Алматинской области в обновленных границах, утвержденных отдельным планом.
Кроме того, зона официально определена как портовая специальная экономическая зона. Ее общая площадь составляет 98 982,98 гектара. Территория включает участки для развития транспортно-логистического потенциала региона, в том числе проектных зон деятельности аэропортов.
Также в документе закреплены целевые индикаторы развития зоны до 2047 года:
- общий объем инвестиций — 1666,64 млрд тенге;
- объем иностранных инвестиций — 1028,32 млрд тенге;
- объем отечественных инвестиций — 638,32 млрд тенге;
- объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1759 млрд тенге;
- количество участников (компаний) — 53;
- количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ — 17366;
- доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ — 91.
Ранее Министерство национальной экономики подготовило Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».