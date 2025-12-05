Изменилась территория СЭЗ «Alatau»

Согласно новой редакции документа, СЭЗ «Alatau» расположена на территориях городов Конаев и Алатау, а также Талгарского и Илийского районов Алматинской области в обновленных границах, утвержденных отдельным планом.

Кроме того, зона официально определена как портовая специальная экономическая зона. Ее общая площадь составляет 98 982,98 гектара. Территория включает участки для развития транспортно-логистического потенциала региона, в том числе проектных зон деятельности аэропортов.

Также в документе закреплены целевые индикаторы развития зоны до 2047 года:

общий объем инвестиций — 1666,64 млрд тенге;

объем иностранных инвестиций — 1028,32 млрд тенге;

объем отечественных инвестиций — 638,32 млрд тенге;

объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1759 млрд тенге;

количество участников (компаний) — 53;

количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ — 17366;

доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ — 91.

Ранее Министерство национальной экономики подготовило Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».