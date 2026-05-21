Алатау будут развивать с учетом ошибок аналогичных городов в мире — Бозумбаев

При разработке специального правового режима для Алатау власти Казахстана изучили не только успешные, но и провальные примеры развития специальных экономических и административных зон в мире, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев на пресс-конференции, посвященной реализации поручений Главы государства по проекту Alatau City.

— За последние 10 лет в мире было объявлено о создании более тысячи специальных административных и экономических зон для привлечения инвестиций, инноваций и технологий. Это свидетельствует о высокой конкуренции между такими территориями. При этом около 60 процентов из них оказались неуспешными, — отметил он.

По его словам, основными причинами провала таких проектов на Ближнем Востоке и в Азии стали отсутствие правовой и налоговой самостоятельности, избыточная бюрократия, нехватка инфраструктурного финансирования и слабость независимой судебной системы.

Вице-премьер подчеркнул, что этот опыт учли при разработке конституционного закона о специальном правовом режиме Алатау.

Он добавил, что власти ориентировались на опыт китайских городов Шэньчжэнь и Хайнань, где местные администрации получили широкие полномочия по налоговым режимам, льготам и инвестиционной поддержке.

— С 2026 года Хайнань позиционируется как новый торговый и инвестиционный хаб. С учетом данного опыта Совету города Алатау предоставляются полномочия по утверждению специального налогового режима и мер инвестиционной поддержки. Это особенно важно для развития инновационных отраслей. В частности, в рамках направления «экономика малых высот» рассматривается использование воздушного пространства на высоте до трех тысяч метров, — отметил вице-премьер.

Кроме того, по примеру специальных экономических зон Дубай в Алатау планируют внедрить механизм «единого окна» для предоставления госуслуг и выдачи бизнес-лицензий.

Также власти намерены использовать опыт Сингапур в части долгосрочного планирования. Стратегические документы города будут принимать на длительный срок, а изменения в них не планируют вносить минимум 5–10 лет.

Напомним, в мае Президент подписал Конституционный закон о специальном правовом режиме города Алатау. Основной целью Конституционного закона является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города.

Как сообщалось ранее, акимат города Алатау составил пул 53 инвестиционных проектов на общую сумму два триллиона тенге.